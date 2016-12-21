На уличные светильники в Самаре потратят почти 10 млн рублей

"Самарагорсвет" объявил открытый запрос предложений от потенциальных подрядчиков на поставку уличных светильников.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Победитель торгов должен будет в течение 30 дней обеспечить поставку уличных светильников, автоматических выключателей и электротехнической арматуры для нужд "Самарагорсвета".

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,9 млн рублей.

Итоги закупки подведут 28 декабря.