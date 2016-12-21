На Самарском гипсовом комбинате погиб рабочий, руку которого затянуло в оборудование

В среду, 21 декабря, следователи отдела СК РФ по Промышленному району начали проверку по факту гибели рабочего на Самарском гипсовом комбинате, что находится на ул. Береговой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По предварительным данным, в девятом часу утра на рабочем месте во время отбивки гипса на крутящемся барабане у 58-летнего рабочего затянуло руку между лентой и барабаном. Второй рабочий остановил барабан.

Для пострадавшего вызвали "скорую", но мужчина скончался до прибытия медиков.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.