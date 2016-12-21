Зимним содержанием Московского шоссе и ул. Ново-Садовой займется компания "Дельта"

ГКП " Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" определило подрядчика, который займется выполнением работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах Самары.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о содержании Московского шоссе (от ул. Мичурина до ул. Авроры) и ул. Ново-Садовой (от ул. Первомайской до Постникова Оврага).

Начальная максимальная стоимость контракта составляла 20,5 млн рублей.

На конкурс была подана единственная заявка от ООО "Дельта".

Поскольку она признана соответствующей требованиям аукциона, конкурсная комиссия решила заключить с компанией договор на выполнение работ.