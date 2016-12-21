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ДТП Происшествия

В Самаре водителя троллейбуса судят за наезд на пенсионерку

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Водителя самарского троллейбуса, сбившего пенсионерку, могут привлечь к уголовной ответственности.

9 октября 2015 г. около 15:00 у сквера Высоцкого в Самаре, а точнее, на перекрестке улиц Самарской и Ленинградской произошло ДТП: пенсионерка попала под колеса троллейбуса.

"В тот день я вышла из дома прогуляться здоровой и полной сил женщиной, а вернулась в квартиру спустя четыре месяца практически инвалидом, на ногах до сих пор стою с трудом, - рассказала в суде потерпевшая Немцева. - Я проехала одну остановку в троллейбусе, который ехал по 6 маршруту, вышла на сквере Высоцкого, встала у пешеходного перехода, дождалась "зеленого" для пешеходов и стала переходить дорогу по "зебре". Услышала троллейбус, повернула голову и увидела эту махину прямо рядом с собой. От удара меня отбросило в сторону, а когда я попыталась приподняться, то не смогла - была сломана рука. Увидела лишь кровь около правой ноги".

Свидетели говорят: троллейбус наехал женщине на ногу.

"Я не видел самого момента ДТП, потому что поворачивал сам и пропускал поток машин, - вспоминал в суде Александр С. - Но я заметил женщину на пешеходном переходе и троллейбус, который собирался поворачивать. Когда я свернул сам, увидел, что женщина уже под троллейбусом. Водитель кричала, была в шоке, я сказал ей сдать назад, чтобы вытащить ногу, и звонить в "скорую помощь" и полицию".

Пенсионерка получила сотрясение мозга, перелом руки и тяжелую травму ноги. После проверки в отношении водителя троллейбуса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). За это закон предусматривает до двух лет лишения свободы. Женщина-водитель, управлявшая в тот день троллейбусом, вины не признает.

"Если бы все действительно было так, как рассказывает потерпевшая, то ее бы отбросило и подобных травм она бы не получила, - прокомментировал ход дела адвокат подсудимой Петр Лукьянов. - Троллейбус поворачивал направо на скорости 1 км/ч. При этом с правой стороны на ул. Самарской было множество припаркованных неправильно машин, что снижало видимость. Троллейбус начал их объезжать по большому радиусу, а потерпевшая, видимо, пыталась в это время его обойти. Поэтому на самом деле было не столкновение "лоб в лоб" - женщина попала под правое переднее колесо, потому что в "мертвой зоне" для водителя в районе двери, куда она вышла из-за какой-то машины".

Обе стороны уверены, что их правоту докажут записи с видеорегистраторов, их в деле две: одна изъята в троллейбусе, вторую предоставили свидетели. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается Самарский районный суд.

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

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Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был

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