В Самаре водителя троллейбуса судят за наезд на пенсионерку

Водителя самарского троллейбуса, сбившего пенсионерку, могут привлечь к уголовной ответственности.
9 октября 2015 г. около 15:00 у сквера Высоцкого в Самаре, а точнее, на перекрестке улиц Самарской и Ленинградской произошло ДТП: пенсионерка попала под колеса троллейбуса.
"В тот день я вышла из дома прогуляться здоровой и полной сил женщиной, а вернулась в квартиру спустя четыре месяца практически инвалидом, на ногах до сих пор стою с трудом, - рассказала в суде потерпевшая Немцева. - Я проехала одну остановку в троллейбусе, который ехал по 6 маршруту, вышла на сквере Высоцкого, встала у пешеходного перехода, дождалась "зеленого" для пешеходов и стала переходить дорогу по "зебре". Услышала троллейбус, повернула голову и увидела эту махину прямо рядом с собой. От удара меня отбросило в сторону, а когда я попыталась приподняться, то не смогла - была сломана рука. Увидела лишь кровь около правой ноги".
Свидетели говорят: троллейбус наехал женщине на ногу.
"Я не видел самого момента ДТП, потому что поворачивал сам и пропускал поток машин, - вспоминал в суде Александр С. - Но я заметил женщину на пешеходном переходе и троллейбус, который собирался поворачивать. Когда я свернул сам, увидел, что женщина уже под троллейбусом. Водитель кричала, была в шоке, я сказал ей сдать назад, чтобы вытащить ногу, и звонить в "скорую помощь" и полицию".
Пенсионерка получила сотрясение мозга, перелом руки и тяжелую травму ноги. После проверки в отношении водителя троллейбуса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). За это закон предусматривает до двух лет лишения свободы. Женщина-водитель, управлявшая в тот день троллейбусом, вины не признает.
"Если бы все действительно было так, как рассказывает потерпевшая, то ее бы отбросило и подобных травм она бы не получила, - прокомментировал ход дела адвокат подсудимой Петр Лукьянов. - Троллейбус поворачивал направо на скорости 1 км/ч. При этом с правой стороны на ул. Самарской было множество припаркованных неправильно машин, что снижало видимость. Троллейбус начал их объезжать по большому радиусу, а потерпевшая, видимо, пыталась в это время его обойти. Поэтому на самом деле было не столкновение "лоб в лоб" - женщина попала под правое переднее колесо, потому что в "мертвой зоне" для водителя в районе двери, куда она вышла из-за какой-то машины".
Обе стороны уверены, что их правоту докажут записи с видеорегистраторов, их в деле две: одна изъята в троллейбусе, вторую предоставили свидетели. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается Самарский районный суд.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был