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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 декабря, под председательством губернатора Николая Меркушкина прошло расширенное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области, а также координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе.

Николай Меркушкин: "Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере" Николай Меркушкин: "Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере"
Фото: Дмитрий Бурлаков

На координационном совещании главной темой стало взаимодействие силовых структур по декриминализации лесопромышленного комплекса и упорядочению использования лесного хозяйства. Николай Меркушкин акцентировал внимание на том, что этот вопрос для области чрезвычайно важен.

"От этого в значительной мере зависит экологическое и экономическое благополучие региона. Сохранение лесов - наш приоритет. В этой сфере до недавнего времени было много проблем, в частности, незаконная вырубка за последние три года нанесла государству прямой ущерб в размере 39 млн рублей, - констатировал глава региона. - Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере. 60 уголовных дел было приостановлено из-за того, что виновные лица не установлены, а средняя раскрываемость таких преступлений составляет лишь 44%".

Среди приоритетных губернатор обозначил целый спектр задач, в том числе пресечение каналов транспортировки и сбыта леса, противодействие незаконному захвату лесных участков, в том числе под индивидуальную застройку, возврат задолженностей лесопользователей, а также завершение работ по лесоустройству и постановке городских лесов на кадастровый учет до 1 февраля 2017 года.

Отдельно участники совещания обсудили громкое дело о незаконной вырубке 216 дубов и кленов на Сорокиных Хуторах под автоцентр в 2014 году. Как пояснил глава регионального минлесхоза Александр Ларионов, после вмешательства губернатора ситуация была досконально изучена.

Выяснилось, что право собственности на участок было получено мошенническим путем, и по решению суда территория была изъята. Однако окончательный приговор фигурантам дела, пояснил министр, пока не вынесен - уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере" находится в Кировском районном суде.

Глава региона заявил о недопустимости таких ситуаций.

Также в ходе заседания губернатор подчеркнул, что в своем послании президент России особое внимание уделил улучшению экологии городов и поселков и наведению в них порядка. Глава региона призвал все муниципалитеты включиться в эту работу.

Николай Меркушкин предложил организовать в следующем году массовые высадки деревьев и провести работы по благоустройству пригородных лесов и зон отдыха. Главам городов и районов в качестве примера он посоветовал детально ознакомиться с опытом Москвы в этой сфере.

"Год предстоит ударный. Нам необходимо заняться благоустройством, озеленением и сохранением зеленых насаждений. Все это положительно скажется на экологии и на настроении людей", - поставил задачу Николай Меркушкин.

По итогам заседания подготовлен план действий, в котором члены координационного совета учли предложения, прозвучавшие в послании Владимира Путина, послании губернатора и участников совещания.

На антитеррористической комиссии участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения безопасности во время новогодних и рождественских каникул.

Предваряя доклад представителей ОМВД, губернатор подчеркнул, что последние резонансные события в мире (в частности, убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и террористический акт в Германии) требуют от всех особой бдительности, а все структуры, отвечающие за безопасность людей, должны сработать четко и слаженно.

"Мы отвечаем за безопасность людей. В дни празднования Нового года и Рождества должна быть продумана каждая деталь, чтобы свести вероятность чрезвычайных ситуаций к нулю. Нам необходимо задействовать все силы. Те, кто отвечает за проведение мероприятий, должны отнестись к происходящему сверхсерьезно", - потребовал Николай Меркушкин.

Об обеспечении безопасности в местах массового скопления людей рассказал замначальника УМВД по Самарской области Юрий Дмитриев. По его словам, на Новый год и в Рождество в охране порядка будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, добровольная дружина и казаки. Для оперативного реагирования созданы мобильные группы из числа сотрудников спецподразделений.

"Надо, чтобы самарцы видели: власти готовы обеспечить стопроцентную безопасность во время главного праздника года", - поставил задачу глава региона.

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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