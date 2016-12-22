Самарчанка проведет полгода на исправительных работах за невыплаченный уголовный штраф

За невыплату уголовного штрафа жительницу Самары ждет наказание в виде шести месяцев исправительных работ, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Женщина, осужденная за попытку дать взятку должностному лицу и приговоренная к наказанию в виде выплаты штрафа в тридцатикратном размере, была обязана выплатить в доход государства 90 тыс. рублей. На основании исполнительного документа в отделе судебных приставов Волжского района Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки уголовного штрафа. Постановление было вручено должнице лично в руки.
Женщина обратилась в суд за рассрочкой. Ей предстояло ежемесячно в течение трех лет выплачивать в счет погашения уголовного штрафа по 2,5 тыс. рублей. Однако условия рассрочки были нарушены.
В связи с этим судебные приставы-исполнители направили в суд представление о замене штрафа в отношение гражданки другим видом наказания. На судебное заседание самостоятельно должница не явилась и была доставлена принудительно. Наказание в виде уголовного штрафа было заменено исправительными работами сроком на шесть месяцев.
В настоящий момент должница отбывает наказание.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊