Самарчанка проведет полгода на исправительных работах за невыплаченный уголовный штраф

За невыплату уголовного штрафа жительницу Самары ждет наказание в виде шести месяцев исправительных работ, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Женщина, осужденная за попытку дать взятку должностному лицу и приговоренная к наказанию в виде выплаты штрафа в тридцатикратном размере, была обязана выплатить в доход государства 90 тыс. рублей. На основании исполнительного документа в отделе судебных приставов Волжского района Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки уголовного штрафа. Постановление было вручено должнице лично в руки.

Женщина обратилась в суд за рассрочкой. Ей предстояло ежемесячно в течение трех лет выплачивать в счет погашения уголовного штрафа по 2,5 тыс. рублей. Однако условия рассрочки были нарушены.

В связи с этим судебные приставы-исполнители направили в суд представление о замене штрафа в отношение гражданки другим видом наказания. На судебное заседание самостоятельно должница не явилась и была доставлена принудительно. Наказание в виде уголовного штрафа было заменено исправительными работами сроком на шесть месяцев.

В настоящий момент должница отбывает наказание.