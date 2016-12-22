Министерство обороны РФ выселяет сотни семей из служебных квартир в Рощинском

Министерство обороны РФ начало массовое выселение на улицу бывших военнослужащих, занимающих военное жилье в пос. Рощинский, сообщает "Самарское обозрение".

С начала 2016 г. в Волжский районный суд поступило несколько десятков исков, предметом которых является спор о правах граждан на занимаемое ими служебное жилье Минобороны РФ в пос. Рощинский. Все эти заявления так или иначе связаны с людьми, которые когда-то совершенно правомерно занимали эти квартиры, но потом, в силу различных обстоятельств и причин утратив связь с армией, рассчитывали на помощь государства в получении нового жилья. При этом более половины исков поступило в сентябре–декабре, и львиная их доля (17) подана Минобороны с требованием о выселении. Еще девять исков поступило в предшествующие месяцы этого года, тогда как за предшествующие пять лет подобных разбирательств было инициировано лишь 25.

Сами изгоняемые уверяют, что подведомственное министерству Сергея Шойгу ФГКУ "Центральное региональное управление жилищного обеспечения" (ФГУП "Центррегионжилье") еще в начале года подготовило около 900 уведомлений о необходимости освободить квартиры. Их рассылка началась еще весной, однако впоследствии этот процесс приостановили, чтобы не создавать лишнюю точку напряжения на социальном поле губернии в период проведения сентябрьских выборов. С их окончанием рассылка возобновилась. Об этом изданию сообщил Андрей Порецков, получивший уведомление о выселении без предоставления альтернативного жилья. Оно направлено ему 12 октября со сроком исполнения до 12 ноября. Еще одна из выселяемых, Анна Настоящая, уточняет, что из 900 уведомлений, о которых она знает, к настоящему времени разослано уже около половины.

Активизацию работы военного ведомства по освобождению жилплощади от бывших военных Андрей Порецков объясняет тем, что в Рощинском сейчас базируется 15-я отдельная миротворческая бригада, а теперь формируется еще и 30-я отдельная мотострелковая. По его мнению, для размещения ее военнослужащих Минобороны и потребовалось свободное служебное жилье.

Во ФГУП "Центррегионжилье" подтвердить эти сведения на момент подготовки в печать данного номера "СО" не удалось: направленный для этого по подведомственности запрос редакции в пресс-службу Центрального военного округа оставался вчера без ответа. Неясно, и какую позицию занял в этой ситуации глава пос. Рощинский Сергей Деникин. Тем не менее официально то, что проблема и в самом деле есть, подтверждает сайт Волжского районного суда, куда обращается не только Минобороны РФ с требованием о выселении, но и сами граждане, стремящиеся сыграть на опережение.

К чему все это может привести, можно прогнозировать исходя из событий совсем недавнего прошлого. В 2012–2013 гг. жителям Рощинского уже массово рассылались уведомления о выселении без предоставления альтернативного жилья — тогда их получили порядка 500 семей ушедших в отставку военных. Волна возмущения в Рощинском оказалась настолько сильной, что докатилась до администрации президента РФ, министра обороны и Генеральной прокуратуры. При этом выяснилось, что среди тех, кто получил уведомления, немало людей, которым Минобороны обязано было предоставить жилье взамен утрачиваемого. В итоге министр обороны Сергей Шойгу принял тогда решение о передаче квартир уволенных в запас военных (в общей сложности тогда говорилось про 1045 семей) из фонда служебного жилья в муниципальную собственность, после чего у тех появлялась возможность их приватизировать.