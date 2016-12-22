Больница им. Пирогова расторгает контракт с "Медитек"

ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова расторгает контракт с ООО "Медитек". Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Контракт между больницей и компанией на поставку расходных материалов на сумму более 126 млн руб. был заключен по итогам электронного аукциона в феврале этого года. Компания стала единственным участником аукциона.
Как следует из решения о расторжении контракта, "Медитек" поставлял больнице товары (хирургические нити, иглы для инъекций, пинцеты, бахилы и т. д.) ненадлежащего качества или не соответствующие указанным в условиях контракта. При этом претензии медучреждения, отправляемые компании, не приводили к исправлению ситуации.
В итоге больница им. Пирогова отказалась от исполнения контракта в одностороннем порядке.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.