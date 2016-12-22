Больница им. Пирогова расторгает контракт с "Медитек"

ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова расторгает контракт с ООО "Медитек". Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Контракт между больницей и компанией на поставку расходных материалов на сумму более 126 млн руб. был заключен по итогам электронного аукциона в феврале этого года. Компания стала единственным участником аукциона.

Как следует из решения о расторжении контракта, "Медитек" поставлял больнице товары (хирургические нити, иглы для инъекций, пинцеты, бахилы и т. д.) ненадлежащего качества или не соответствующие указанным в условиях контракта. При этом претензии медучреждения, отправляемые компании, не приводили к исправлению ситуации.

В итоге больница им. Пирогова отказалась от исполнения контракта в одностороннем порядке.