В Кинель-Черкасском районе пострадал водитель "четырнадцатой", столкнувшийся с КамАЗом

В среду, 21 декабря, в 12:15, в Кинель-Черкасском районе 27-летний водитель "четырнадцатой" на 60 км дороги от трассы М-5 к с. Муханово во время снегопада, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии водителя легковушки доставили в больницу с травмами. По данным инспекторов ГИБДД, оба автомобилиста были трезвы. По факту ДТП ведется проверка.