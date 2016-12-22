Продлен срок приема заявок и проектов на участие в премии "Серебряный Лучник" — Приволжье

Исполнительная дирекция региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье приняла решение продлить срок приема заявок и проектов до 30 декабря 2016 года включительно. Решение обусловлено многочисленными обращениями участников.

На данный момент в исполнительную дирекцию региональной премии поступило более 70 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активной оказалась Нижегородская область.

"Каждый год, еще до знакомства с проектами, внимательно слежу за тем, какие регионы активны, в каких номинациях больше всего заявок. Эти параметры и их "наложение" друг на друга для меня своего рода барометр регионального PR, — комментирует сооснователь и директор по развитию коммуникационного агентства SP Media Петр Кравченко. — Приятно, что в этом году подключились несколько традиционно "молчаливых" регионов, например, Республики Чувашия и Марий Эл. Большое количество заявок из Нижнего Новгорода, Татарстана и Удмуртии. Традиционно "некоммерческий" PR порождает больше заявок, чем бизнес-коммуникации. В этом году, видимо, с учетом непростой экономической ситуации, бизнес подчеркнуто скромен. Зато в номинациях поддержки государственных программ, общественных, социальных и благотворительных коммуникациях, а также в продвижении культурно-исторического наследия мы можем увидеть большое количество проектов. С нетерпением жду возможности познакомиться с проектами поближе!"

Напомним, для участия в премии приглашаются руководители, а также сотрудники pr-департаментов компаний, pr-агентств, пресс-секретари и другие представители профессионального сообщества. В 2017 году в рамках регионального конкурса будет проводиться оценка проектов в девяти номинациях:

Корпоративные коммуникации

Маркетинговые коммуникации

Социальные коммуникации

Благотворительность

Продвижение государственных, общественных и социальных программ

Развитие и продвижение территорий

Digital коммуникации

Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни

Продвижение культуры и исторического наследия

Жюри, в состав которого войдут видные деятели pr-сообщества, оценит работы по оригинальности замысла, сложности поставленных перед проектом задач, эффективности реализованного проекта.

Церемония награждения победителей состоится 27 января 2017 года.

Исполнительная дирекция Региональной Премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье

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