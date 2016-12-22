Продлен срок приема заявок и проектов на участие в премии "Серебряный Лучник" — Приволжье

Исполнительная дирекция региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье приняла решение продлить срок приема заявок и проектов до 30 декабря 2016 года включительно. Решение обусловлено многочисленными обращениями участников.
На данный момент в исполнительную дирекцию региональной премии поступило более 70 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активной оказалась Нижегородская область.
"Каждый год, еще до знакомства с проектами, внимательно слежу за тем, какие регионы активны, в каких номинациях больше всего заявок. Эти параметры и их "наложение" друг на друга для меня своего рода барометр регионального PR, — комментирует сооснователь и директор по развитию коммуникационного агентства SP Media Петр Кравченко. — Приятно, что в этом году подключились несколько традиционно "молчаливых" регионов, например, Республики Чувашия и Марий Эл. Большое количество заявок из Нижнего Новгорода, Татарстана и Удмуртии. Традиционно "некоммерческий" PR порождает больше заявок, чем бизнес-коммуникации. В этом году, видимо, с учетом непростой экономической ситуации, бизнес подчеркнуто скромен. Зато в номинациях поддержки государственных программ, общественных, социальных и благотворительных коммуникациях, а также в продвижении культурно-исторического наследия мы можем увидеть большое количество проектов. С нетерпением жду возможности познакомиться с проектами поближе!"
Напомним, для участия в премии приглашаются руководители, а также сотрудники pr-департаментов компаний, pr-агентств, пресс-секретари и другие представители профессионального сообщества. В 2017 году в рамках регионального конкурса будет проводиться оценка проектов в девяти номинациях:
- Корпоративные коммуникации
- Маркетинговые коммуникации
- Социальные коммуникации
- Благотворительность
- Продвижение государственных, общественных и социальных программ
- Развитие и продвижение территорий
- Digital коммуникации
- Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни
- Продвижение культуры и исторического наследия
Жюри, в состав которого войдут видные деятели pr-сообщества, оценит работы по оригинальности замысла, сложности поставленных перед проектом задач, эффективности реализованного проекта.
Церемония награждения победителей состоится 27 января 2017 года.
Исполнительная дирекция Региональной Премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье
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Исполнительный директор Региональной Премии
Юлия Мохова, м. т. +7920-050-08-27
y.mohova@agt-agency.ru
Координаторы Региональной Премии
Анна Павловская, м. т. +7960-182-71-32
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Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊