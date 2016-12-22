Прокуратура установила причину плохой уборки дорог в Самаре

Прокуратура Самары 19 декабря вновь проверяла качество и своевременность уборки автомобильных дорог города от снега и наледи. Были выявлены факты ненадлежащего содержания проезжей части, допущенные должностными лицами МП Самары "Благоустройство".

По мнению надзирающего органа, нарушениям способствовало то, что у МП "Благоустройство" отсутствуют материально-технических ресурсы, необходимые для надлежащего содержания дорог.

Для устранения нарушений, а также вызвавших их причин, прокуратура Самары 21 декабря внесла представления в адрес главы города и директора "Благоустройства".

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, оно контролирует реальное устранение нарушений.

По данным СПАРК-интерфакс, в 2016 г. МП "Благоустройство" заключило с ДГХИЭ администрации Самары только контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов стоимостью более 117,3 млн рублей. В сентябре предприятие обратилось в арбитраж о взыскании с департамента городского хозяйства 67,3 млн руб. долга по договору от 11 февраля 2016 года.

Последний же их договор на уборку улиц и дорог был заключен в 2014 году. Тогда за содержание дорог по госконтракту от 30 октября "Выполнение технологического комплекса работ по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Самары" предприятие должно было получить почти 2,973 млрд рублей. Согласно этому соглашению МП обязано было привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства.