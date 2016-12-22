Прокуратура установила причину плохой уборки дорог в Самаре

Прокуратура Самары 19 декабря вновь проверяла качество и своевременность уборки автомобильных дорог города от снега и наледи. Были выявлены факты ненадлежащего содержания проезжей части, допущенные должностными лицами МП Самары "Благоустройство".
По мнению надзирающего органа, нарушениям способствовало то, что у МП "Благоустройство" отсутствуют материально-технических ресурсы, необходимые для надлежащего содержания дорог.
Для устранения нарушений, а также вызвавших их причин, прокуратура Самары 21 декабря внесла представления в адрес главы города и директора "Благоустройства".
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, оно контролирует реальное устранение нарушений.
По данным СПАРК-интерфакс, в 2016 г. МП "Благоустройство" заключило с ДГХИЭ администрации Самары только контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов стоимостью более 117,3 млн рублей. В сентябре предприятие обратилось в арбитраж о взыскании с департамента городского хозяйства 67,3 млн руб. долга по договору от 11 февраля 2016 года.
Последний же их договор на уборку улиц и дорог был заключен в 2014 году. Тогда за содержание дорог по госконтракту от 30 октября "Выполнение технологического комплекса работ по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Самары" предприятие должно было получить почти 2,973 млрд рублей. Согласно этому соглашению МП обязано было привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.