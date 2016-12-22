В Красноармейском районе из-за прорыва водовода без холодной воды остались 13 населенных пунктов

В четверг, 22 декабря, в 18:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что во время земляных работ произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм в районе с. Осинки в Красноармейском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в результате аварии приостановлено водоснабжение в 13 населенных пунктах: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Брацкий, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.
В ГУ МЧС РФ по Самарской области уточняют, что на месте происшествия работают шесть сотрудников аварийной бригады МУП "Водоснабжение" Красноармейского района, используется одна единица техники. Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющую компанию.
Дополнительно в населенных пунктах есть резервные источники запаса воды. Ориентировочное время восстановления водоснабжения 22:00.
Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и задействовано девять единиц техники. Дополнительная информация уточняется.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.