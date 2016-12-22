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ЖКХ и благоустройство Общество

В Красноармейском районе из-за прорыва водовода без холодной воды остались 13 населенных пунктов

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 декабря, в 18:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что во время земляных работ произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм в районе с. Осинки в Красноармейском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате аварии приостановлено водоснабжение в 13 населенных пунктах: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Брацкий, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.

В ГУ МЧС РФ по Самарской области уточняют, что на месте происшествия работают шесть сотрудников аварийной бригады МУП "Водоснабжение" Красноармейского района, используется одна единица техники. Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющую компанию.

Дополнительно в населенных пунктах есть резервные источники запаса воды. Ориентировочное время восстановления водоснабжения 22:00.

Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и задействовано девять единиц техники. Дополнительная информация уточняется.

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