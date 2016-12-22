В нескольких школах Самарской области ввели карантин

В связи с ростом заболеваемости среди детей начали вводиться ограничительные мероприятия в детских коллективах.

За прошедшую неделю учебный процесс частично приостановили в 12 классах шести школ и двух группах одного детского сада.

По состоянию на 19 декабря заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.

За неделю с 12 по 18 декабря в области зарегистрировали 11231 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 5808 случаев. По сравнению с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 11,46 % по области и на 6,32% по Самаре.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов отмечается циркуляция преимущественно вирусов негриппозной этиологии (парагрипп), а также вируса гриппа А (H3N2), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.