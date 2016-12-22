В нескольких школах Самарской области ввели карантин

В связи с ростом заболеваемости среди детей начали вводиться ограничительные мероприятия в детских коллективах.
За прошедшую неделю учебный процесс частично приостановили в 12 классах шести школ и двух группах одного детского сада.
По состоянию на 19 декабря заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.
За неделю с 12 по 18 декабря в области зарегистрировали 11231 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 5808 случаев. По сравнению с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 11,46 % по области и на 6,32% по Самаре.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов отмечается циркуляция преимущественно вирусов негриппозной этиологии (парагрипп), а также вируса гриппа А (H3N2), сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.