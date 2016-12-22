Николай Меркушкин: "Без стабильной энергосистемы мы не сможем двигаться вперед"

В четверг, 22 декабря, регион в 50-й раз отметил День энергетика. На торжества в Самарском театре оперы и балета собралось более 1000 человек - здесь можно было увидеть как электромонтеров, линейщиков, диспетчеров, так и энергетиков крупных предприятий. Поздравил собравшихся глава региона Николай Меркушкин.

"Это исключительно важный праздник. Без стабильной надежной энергетической системы мы не сможем двигаться вперед. Бесперебойная работа предприятий, комфорт и тепло в домах людей - все это плоды вашего трудолюбия", - обратился к виновникам торжества губернатор.

Он напомнил, что основные энергомощности Самарского региона создавались во время и сразу после Великой Отечественной войны, в условиях истощения сил и нехватки средств.

"Когда мы посещали Новокуйбышевскую ТЭЦ, я отметил, что ее помещения ничуть не уступают залам оперного театра. Даже тогда, в послевоенные годы, власти не жалели сил и средств - привлекали к строительству лучших специалистов страны", - привел пример глава региона.

Сегодня энергетический комплекс Самарской области - один из самых мощных в стране. "Мы продолжаем набирать обороты. За последние два года в регионе проложено более 600 км линий электропередач, введено 125 МВт мощностей. Общий объем освоенных средств составляет 2,5 млрд рублей", - сказал Николай Меркушкин.

Особое внимание уделяется модернизации энергомощностей. Так, МЭС Волги завершили четырехлетнюю реконструкцию подстанции на 500 кВ "Куйбышевская". По словам главы региона, в проект вложено 4,5 млрд рублей.

"Это одна из первых подстанций в Самаре. Она обеспечивала город энергией еще во время войны. Сейчас ее мощностей хватит на 70% территории Самарской области. Это серьезное подспорье для развития экономики и социальной сферы", - считает Николай Меркушкин.

Еще один пример комплексной модернизации - Жигулевская ГЭС. В этом году на ней реконструированы сразу три гидроагрегата с увеличением мощности каждого на 10,5 МВт.

Развивается и газовое хозяйство. "В 2015-2016 гг. мы ввели две очереди реконструированного газопровода "Винтай - Самара". Старая труба практически "дышала на ладан", зато новая ветка увеличила пропускную способность газопровода почти в четыре раза", - пояснил Николай Меркушкин.

Важнейшая задача энергетиков - подготовка к грядущему чемпионату мира по футболу. В 2016 году началось строительство подстанции 110 кВ "Стадион", которая станет основным источником электроснабжения футбольного стадиона "Самара Арена". "Очень важно, что 98% оборудования - российского производства, а силовые и коммутационные блоки произведены в Самаре и Тольятти. Это значит, что наши энергетики умеют делать качественную продукцию, которая полностью соответствует требованиям FIFA", - сказал Николай Меркушкин.

Теплые слова в адрес энергетиков прозвучали и от председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова: "Наша губерния охвачена широкой сетью энергомощностей. Благодаря вашему труду они работают и обеспечивают теплом сотни тысяч жителей области".

После приветствия гости приступили к церемонии награждения. За вклад в развитие энергетической отрасли почетным знаком Трудовой Славы были награждены электромонтер АО "Самарская сетевая компания" Фярит Каримов и слесарь ОАО "ТЕВИС" Павел Сафонов. Звание "Заслуженный энергетик Самарской области" получил начальник топливного участка котельного цеха ТЭЦ ВАЗа Валерий Карпов.

"Я 30 лет работаю в энергетике и никогда не хотел сменить профессию, - рассказал Волга Ньюс Фярит Каримов. - Практически все зимние праздники мы проводим на работе. В январские морозы приходится закапывать кабель или лезть на опору, проверяя провода. Зато есть дисциплина, собранность и радость от того, что в родной Сызрани горят фонари".

Еще девять энергетиков получили от главы региона грамоты и благодарности. "Спасибо за вклад, который вы вносите в развитие нашей энергосистемы. Особенно приятно, что вы не забываете простых людей, которые эту систему строят", - обратилась к главе региона диспетчер Регионального диспетчерского управления энергосистем Самарской и Ульяновской областей Ольга Кочеткова.

В завершение встречи глава региона вручил еще одну значимую награду - флаг Самары с наградной лентой "Город трудовой и боевой славы". Напомним, долгожданное звание было присвоено Самаре 11 сентября, после того как инициативу поддержал президент Владимир Путин. С этого в области началось чествование предприятий, внесших особый вклад в историю страны.

На этот раз флаг получили Безымянская ТЭЦ и Самарская ГРЭС. Оба предприятия входят в Самарское подразделение холдинга ПАО "Т плюс". Памятную награду из рук губернатора получил ветеран Самарской энергосистемы Петр Нагорнов, принимавший участие в расширении мощностей Самарской ГРЭС. Он пришел на станцию в 1941 году, когда ему исполнилось 15 лет.

"76 лет назад мы начали строить новую жизнь. Мне приходилось помогать в строительстве и Безымянской, и Новокуйбышевской ТЭЦ. Тогда нам приходилось очень тяжело. Но мы, еще будучи мальчишками, знали, что этот труд не пропадет даром. Спасибо губернатору за признание заслуг нашего коллектива", - сказал ветеран.

"Низкий поклон за вашу стойкость, патриотизм и трудолюбие. Мы будем делать все, чтобы спасенная вами страна процветала", - поблагодарил Петра Нагорнова губернатор.