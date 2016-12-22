Николай Меркушкин: "Без стабильной энергосистемы мы не сможем двигаться вперед"

В четверг, 22 декабря, регион в 50-й раз отметил День энергетика. На торжества в Самарском театре оперы и балета собралось более 1000 человек - здесь можно было увидеть как электромонтеров, линейщиков, диспетчеров, так и энергетиков крупных предприятий. Поздравил собравшихся глава региона Николай Меркушкин.
"Это исключительно важный праздник. Без стабильной надежной энергетической системы мы не сможем двигаться вперед. Бесперебойная работа предприятий, комфорт и тепло в домах людей - все это плоды вашего трудолюбия", - обратился к виновникам торжества губернатор.
Он напомнил, что основные энергомощности Самарского региона создавались во время и сразу после Великой Отечественной войны, в условиях истощения сил и нехватки средств.
"Когда мы посещали Новокуйбышевскую ТЭЦ, я отметил, что ее помещения ничуть не уступают залам оперного театра. Даже тогда, в послевоенные годы, власти не жалели сил и средств - привлекали к строительству лучших специалистов страны", - привел пример глава региона.
Сегодня энергетический комплекс Самарской области - один из самых мощных в стране. "Мы продолжаем набирать обороты. За последние два года в регионе проложено более 600 км линий электропередач, введено 125 МВт мощностей. Общий объем освоенных средств составляет 2,5 млрд рублей", - сказал Николай Меркушкин.
Особое внимание уделяется модернизации энергомощностей. Так, МЭС Волги завершили четырехлетнюю реконструкцию подстанции на 500 кВ "Куйбышевская". По словам главы региона, в проект вложено 4,5 млрд рублей.
"Это одна из первых подстанций в Самаре. Она обеспечивала город энергией еще во время войны. Сейчас ее мощностей хватит на 70% территории Самарской области. Это серьезное подспорье для развития экономики и социальной сферы", - считает Николай Меркушкин.
Еще один пример комплексной модернизации - Жигулевская ГЭС. В этом году на ней реконструированы сразу три гидроагрегата с увеличением мощности каждого на 10,5 МВт.
Развивается и газовое хозяйство. "В 2015-2016 гг. мы ввели две очереди реконструированного газопровода "Винтай - Самара". Старая труба практически "дышала на ладан", зато новая ветка увеличила пропускную способность газопровода почти в четыре раза", - пояснил Николай Меркушкин.
Важнейшая задача энергетиков - подготовка к грядущему чемпионату мира по футболу. В 2016 году началось строительство подстанции 110 кВ "Стадион", которая станет основным источником электроснабжения футбольного стадиона "Самара Арена". "Очень важно, что 98% оборудования - российского производства, а силовые и коммутационные блоки произведены в Самаре и Тольятти. Это значит, что наши энергетики умеют делать качественную продукцию, которая полностью соответствует требованиям FIFA", - сказал Николай Меркушкин.
Теплые слова в адрес энергетиков прозвучали и от председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова: "Наша губерния охвачена широкой сетью энергомощностей. Благодаря вашему труду они работают и обеспечивают теплом сотни тысяч жителей области".
После приветствия гости приступили к церемонии награждения. За вклад в развитие энергетической отрасли почетным знаком Трудовой Славы были награждены электромонтер АО "Самарская сетевая компания" Фярит Каримов и слесарь ОАО "ТЕВИС" Павел Сафонов. Звание "Заслуженный энергетик Самарской области" получил начальник топливного участка котельного цеха ТЭЦ ВАЗа Валерий Карпов.
"Я 30 лет работаю в энергетике и никогда не хотел сменить профессию, - рассказал Волга Ньюс Фярит Каримов. - Практически все зимние праздники мы проводим на работе. В январские морозы приходится закапывать кабель или лезть на опору, проверяя провода. Зато есть дисциплина, собранность и радость от того, что в родной Сызрани горят фонари".
Еще девять энергетиков получили от главы региона грамоты и благодарности. "Спасибо за вклад, который вы вносите в развитие нашей энергосистемы. Особенно приятно, что вы не забываете простых людей, которые эту систему строят", - обратилась к главе региона диспетчер Регионального диспетчерского управления энергосистем Самарской и Ульяновской областей Ольга Кочеткова.
В завершение встречи глава региона вручил еще одну значимую награду - флаг Самары с наградной лентой "Город трудовой и боевой славы". Напомним, долгожданное звание было присвоено Самаре 11 сентября, после того как инициативу поддержал президент Владимир Путин. С этого в области началось чествование предприятий, внесших особый вклад в историю страны.
На этот раз флаг получили Безымянская ТЭЦ и Самарская ГРЭС. Оба предприятия входят в Самарское подразделение холдинга ПАО "Т плюс". Памятную награду из рук губернатора получил ветеран Самарской энергосистемы Петр Нагорнов, принимавший участие в расширении мощностей Самарской ГРЭС. Он пришел на станцию в 1941 году, когда ему исполнилось 15 лет.
"76 лет назад мы начали строить новую жизнь. Мне приходилось помогать в строительстве и Безымянской, и Новокуйбышевской ТЭЦ. Тогда нам приходилось очень тяжело. Но мы, еще будучи мальчишками, знали, что этот труд не пропадет даром. Спасибо губернатору за признание заслуг нашего коллектива", - сказал ветеран.
"Низкий поклон за вашу стойкость, патриотизм и трудолюбие. Мы будем делать все, чтобы спасенная вами страна процветала", - поблагодарил Петра Нагорнова губернатор.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.