В Самаре создан развивающий комплекс для детей и их незрячих родителей "Мир в картинках"

Сотрудники Самарской областной библиотеки для слепых на электронном ресурсе библиотеки "Феникс" создали развивающий комплекс картинок для детей и их незрячих родителей "Мир в картинках".

"Феникс" — это адаптированное компьютерное приложение для людей с нарушениями зрения, позволяющее получить некоторые услуги библиотеки удаленно через сеть Интернет.

Оно разработано усилиями специалистов Самарской областной библиотеки для слепых и включает в себя:

анонс ближайших мероприятий в голосовом чате;

тематические викторины библиотеки;

библиотеку LKF-книг — программу-оболочку, позволяющую искать, скачивать и затем копировать на флэш-карту книги в формате LKF с сервера библиотеки;

программу для голосового общения между читателями и для проведения массовых мероприятий через интернет;

адаптированную версию тематического кроссворда;

бытовой таймер;

"мир в картинках" — развивающий комплекс тематических картинок со звуковым сопровождением для незрячих взрослых, которые хотят позаниматься со зрячим ребенком.



Незрячие родители, воспитывающие зрячего ребенка, испытывают сложности при знакомстве его с окружающим миром. Они не могут соотнести картинку с реально существующим предметом, рассказать о том, как выглядят насекомые, животные или птицы, нарисованные на картинке. А именно такие занятия лучше всего помогают развить зрительную память, речь, расширяют кругозор малыша.



Чтобы помочь таким родителям и детям, в "Фениксе" создан удобный обучающий раздел "говорящие" картинки.

Благодаря этому разделу ребенок не только увидит различных животных, но и услышит их голоса, а родители смогут прочитать название картинки с помощью говорящей программы.



Алина Сунаева и Александр Грызунов сделали несколько категорий для раздела "Мир в картинках": алфавит, животные, насекомые, обитатели водоемов, посуда, птицы, транспорт, фрукты, овощи и ягоды.

В развивающем комплексе представлено более 250 картинок.



Ознакомиться с проектом "Мир в картинках" можно здесь.