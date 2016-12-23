В Самаре создан развивающий комплекс для детей и их незрячих родителей "Мир в картинках"

Сотрудники Самарской областной библиотеки для слепых на электронном ресурсе библиотеки "Феникс" создали развивающий комплекс картинок для детей и их незрячих родителей "Мир в картинках".
"Феникс" — это адаптированное компьютерное приложение для людей с нарушениями зрения, позволяющее получить некоторые услуги библиотеки удаленно через сеть Интернет.
Оно разработано усилиями специалистов Самарской областной библиотеки для слепых и включает в себя:
- анонс ближайших мероприятий в голосовом чате;
- тематические викторины библиотеки;
- библиотеку LKF-книг — программу-оболочку, позволяющую искать, скачивать и затем копировать на флэш-карту книги в формате LKF с сервера библиотеки;
- программу для голосового общения между читателями и для проведения массовых мероприятий через интернет;
- адаптированную версию тематического кроссворда;
- бытовой таймер;
- "мир в картинках" — развивающий комплекс тематических картинок со звуковым сопровождением для незрячих взрослых, которые хотят позаниматься со зрячим ребенком.
Незрячие родители, воспитывающие зрячего ребенка, испытывают сложности при знакомстве его с окружающим миром. Они не могут соотнести картинку с реально существующим предметом, рассказать о том, как выглядят насекомые, животные или птицы, нарисованные на картинке. А именно такие занятия лучше всего помогают развить зрительную память, речь, расширяют кругозор малыша.
Чтобы помочь таким родителям и детям, в "Фениксе" создан удобный обучающий раздел "говорящие" картинки.
Благодаря этому разделу ребенок не только увидит различных животных, но и услышит их голоса, а родители смогут прочитать название картинки с помощью говорящей программы.
Алина Сунаева и Александр Грызунов сделали несколько категорий для раздела "Мир в картинках": алфавит, животные, насекомые, обитатели водоемов, посуда, птицы, транспорт, фрукты, овощи и ягоды.
В развивающем комплексе представлено более 250 картинок.
Ознакомиться с проектом "Мир в картинках" можно здесь.
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