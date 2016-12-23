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В Самаре создан развивающий комплекс для детей и их незрячих родителей "Мир в картинках"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской областной библиотеки для слепых на электронном ресурсе библиотеки "Феникс" создали развивающий комплекс картинок для детей и их незрячих родителей "Мир в картинках".

"Феникс" — это адаптированное компьютерное приложение для людей с нарушениями зрения, позволяющее получить некоторые услуги библиотеки удаленно через сеть Интернет.

Оно разработано усилиями специалистов Самарской областной библиотеки для слепых и включает в себя:

  • анонс ближайших мероприятий в голосовом чате;
  • тематические викторины библиотеки;
  • библиотеку LKF-книг — программу-оболочку, позволяющую искать, скачивать и затем копировать на флэш-карту книги в формате LKF с сервера библиотеки;
  • программу для голосового общения между читателями и для проведения массовых мероприятий через интернет;
  • адаптированную версию тематического кроссворда;
  • бытовой таймер;
  • "мир в картинках" — развивающий комплекс тематических картинок со звуковым сопровождением для незрячих взрослых, которые хотят позаниматься со зрячим ребенком.


Незрячие родители, воспитывающие зрячего ребенка, испытывают сложности при знакомстве его с окружающим миром. Они не могут соотнести картинку с реально существующим предметом, рассказать о том, как выглядят насекомые, животные или птицы, нарисованные на картинке. А именно такие занятия лучше всего помогают развить зрительную память, речь, расширяют кругозор малыша.

Чтобы помочь таким родителям и детям, в "Фениксе" создан удобный обучающий раздел "говорящие" картинки.

Благодаря этому разделу ребенок не только увидит различных животных, но и услышит их голоса, а родители смогут прочитать название картинки с помощью говорящей программы.

Алина Сунаева и Александр Грызунов сделали несколько категорий для раздела "Мир в картинках": алфавит, животные, насекомые, обитатели водоемов, посуда, птицы, транспорт, фрукты, овощи и ягоды.

В развивающем комплексе представлено более 250 картинок.

Ознакомиться с проектом "Мир в картинках" можно здесь.

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