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Губернатор Власть и политика

Губернатор наградил сотрудников ГТРК "Самара"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 декабря, в студии ГТРК "Самара" губернатор Николай Меркушкин вручил сотрудникам телеканала благодарственные письма.

Губернатор наградил сотрудников ГТРК "Самара" Губернатор наградил сотрудников ГТРК "Самара"
Фото: Андрей Савельев

Глава региона поблагодарил коллектив ГТРК "Самара" за ответственный, плодотворный и добросовестный труд. Особое внимание он акцентировал на мультимедийном проекте телеканала "На связи с губернатором", который регулярно собирает рекордную зрительскую аудиторию. В ходе эфиров этого проекта любой желающий может позвонить в студию и обратиться к главе региона с наболевшими вопросами.

"Спасибо вам за помощь. Вы помогаете нам в работе, — обратился губернатор к коллективу телекомпании. — У вас не прекращается большой творческий процесс. С вас берут пример многие журналисты региона".

Благодарственных писем Николая Меркушкина удостоились 15 сотрудников телеканала.

Памятные подарки от главы региона получили заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

От имени всего коллектива Рифат Сабитов поблагодарил губернатора по оказанное внимание телеканалу и за личную поддержку: "Никогда ранее губернатор лично не поздравлял сотрудников в студии ГТРК. Спасибо вам за внимание к нашей работе".

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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