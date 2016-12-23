Губернатор наградил сотрудников ГТРК "Самара"

В четверг, 22 декабря, в студии ГТРК "Самара" губернатор Николай Меркушкин вручил сотрудникам телеканала благодарственные письма.

Глава региона поблагодарил коллектив ГТРК "Самара" за ответственный, плодотворный и добросовестный труд. Особое внимание он акцентировал на мультимедийном проекте телеканала "На связи с губернатором", который регулярно собирает рекордную зрительскую аудиторию. В ходе эфиров этого проекта любой желающий может позвонить в студию и обратиться к главе региона с наболевшими вопросами.

"Спасибо вам за помощь. Вы помогаете нам в работе, — обратился губернатор к коллективу телекомпании. — У вас не прекращается большой творческий процесс. С вас берут пример многие журналисты региона".

Благодарственных писем Николая Меркушкина удостоились 15 сотрудников телеканала.

Памятные подарки от главы региона получили заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

От имени всего коллектива Рифат Сабитов поблагодарил губернатора по оказанное внимание телеканалу и за личную поддержку: "Никогда ранее губернатор лично не поздравлял сотрудников в студии ГТРК. Спасибо вам за внимание к нашей работе".