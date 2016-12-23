Суд прекратил уголовное дело медсестры из Новокуйбышевска, обвиняемой в трагическом ДТП у поликлиники

В среду, 21 декабря, Новокуйбышейвский городской суд под председательством судьи Анатолия Сафронова вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 51-летней старшей медсестры местной ЦГБ Светланы Л. в связи с примирением с потерпевшим, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, медработника обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как установил суд, 29 июня, около 10:20, Светлана Л. за рулем Nissan Х-Trail, принадлежавшем, как сообщалось ранее, ее коллеге - доктору Ломоносову, при движении задним ходом по парковке рядом с центральным входом в поликлинику на ул. Пирогова, 1 не убедилась в безопасности маневра и по неосторожности сбила двух женщин, а потом остановилась, столкнувшись с припаркованным сзади Nissan Almera. При этом тело одной из сбитых женщин оказалось между передним и задним правыми колесами. После этого медсестра проехала по потерпевшей правым задним колесом.

В результате от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Судебно-химическое исследование не обнаружило в крови погибшей алкоголь. Здоровью второй сбитой женщины, как установили эксперты, был причинен легкий вред.

Вмененная находившейся за рулем женщине статья обвинения предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Но на суде законный представитель восьмилетнего сына погибшей заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, так как обвиняемая до заседания возместила материальный вред и моральный ущерб, передав им под расписку 500 тыс. руб., в связи с чем претензий к ней он не имеет.

Подсудимая поддержала это ходатайство. Гособвинитель возражала и просила рассмотреть дело по существу и вынести обвинительный приговор.

В итоге суд, выслушав доводы участников процесса, счел возможным прекратить уголовное дело, так как силу ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Светлана Л. не имела судимостей, совершила преступление средней тяжести по неосторожности, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, примирилась с потерпевшим и загладила причиненный вред, что подтверждается распиской.

Постановление суда еще не вступило в законную силу. Когда это случится, хранящийся на штрафной стоянке на ул. Мичурина в Новокуйбышевске Nissan Х-Trail передадут владельцу Ломоносову.

В суде также пояснили, что сейчас жалоб на это постановление еще не поступало.