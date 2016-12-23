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Президент ответил на вопросы журналистов российских и мировых СМИ

МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 декабря, в Москве президент России Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию для представителей российских и мировых средств массовой информации. Интерес к встрече главы государства с журналистами был огромен - аккредитованных журналистов собралось около полутора тысяч.

Пресс-конференция началась ровно в полдень по московскому времени и продолжалась почти четыре часа. За это время президент ответил на десятки острых вопросов. С учетом обстановки в мире, большая часть из них касалась международной повестки. Сирия, Украина, выборы в Соединенных Штатах Америки, центробежные силы в странах Евросоюза - Владимир Путин подробно рассказал о своей позиции по этим темам.

Началась пресс-конференция с обсуждения экономической ситуации в стране. "По основному показателю - ВВП страны - в прошлом году у нас был спад 3,7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, около 0,6%", - сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что по итогам 2016 года в России будет зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции  - 5,5%. Также Владимир Путин отметил, что его радует факт снижения оттока российского капитала за рубеж.

При этом он отметил, что серьезную роль в укреплении экономики регионов должны стать территории опережающего развития, где для предприятий действует особый льготный налоговый режим. Напомним, летом был подписан указ о создании ТОР в Тольятти. В перспективе этот статус позволит диверсифицировать экономику города и создать здесь дополнительно 20 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, президент подчеркнул, что правительство целиком и полностью сохранит поддержку промышленности.

Основная статья экономии бюджетных средств страны придется на раздел нацобороны. "В 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на нацоборону, в этом году мы сильно увеличили эти расходы, это уже 4,7%, в следующем году - 3,3%, в 2019 - 2,8%. Это не отразится на наших планах укрепления обороноспособности. Мы в этом году погасили долги перед оборонными предприятиями", - заявил глава государства.

Владимир Путин также рассказал, что в ближайшее время не изменится ставка налога на доходы физических лиц. По мнению главы государства, в настоящий момент нецелесообразно возвращаться к прогрессивной шкале НДФЛ и изменению базовой ставки, которая сейчас составляет 13%.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин поблагодарил сельских производителей за проделанную в этом году работу. "Мы в последнее время радовались за селян, радовались результатам сбора урожая и говорили, что это рекордные за последние годы 117 миллионов тонн. В этом году у нас будет свыше 119 миллионов тонн - это просто отличный показатель. Я хочу поблагодарить селян за эту работу, за этот результат", - сказал президент. Напомним, в этом году в Самарской области собран рекордный урожай зерновых - 2,2 млн тонн.

Отвечая на вопросы СМИ, Владимир Путин опроверг все слухи, касающиеся проведения досрочных выборов главы государства в следующем году. По мнению президента, это нецелесообразно. 

Также в ходе встречи журналисты интересовались ходом строительства Керченского моста, судьбой российских спортсменов в связи с последними допинговыми скандалами, борьбой с терроризмом.

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