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Муниципалитеты Власть и политика

В Чапаевске объявлен конкурс на должность главы города

ЧАПАЕВСК. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 декабря, Чапаевская городская дума на очередном заседании объявила конкурс на замещение должности главы города.

В конце ноября прежний мэр Дмитрий Блынский по собственному желанию ушел в отставку. Врио главы - первый заместитель мэра Виталий Ащепков. Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек. От думы Чапаевска в нее вошли председатель Александр Шамьянов, депутаты Владимир Чугуров, Петр Приезжев, Михаил Бондаренко. От главы региона - вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель министра строительства области Андрей Крикуненко. Возглавляет комиссию губернатор Николай Меркушкин.

Согласно решению думы, прием заявок на пост кандидатов пройдет с 9 до 31 января 2017 года. Проверив документы, члены комиссии порекомендуют думе две наиболее достойные кандидатуры. После этого депутаты тайным голосованием выберут главу города.

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