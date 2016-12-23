В Чапаевске объявлен конкурс на должность главы города

В четверг, 22 декабря, Чапаевская городская дума на очередном заседании объявила конкурс на замещение должности главы города.

В конце ноября прежний мэр Дмитрий Блынский по собственному желанию ушел в отставку. Врио главы - первый заместитель мэра Виталий Ащепков. Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек. От думы Чапаевска в нее вошли председатель Александр Шамьянов, депутаты Владимир Чугуров, Петр Приезжев, Михаил Бондаренко. От главы региона - вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель министра строительства области Андрей Крикуненко. Возглавляет комиссию губернатор Николай Меркушкин.



Согласно решению думы, прием заявок на пост кандидатов пройдет с 9 до 31 января 2017 года. Проверив документы, члены комиссии порекомендуют думе две наиболее достойные кандидатуры. После этого депутаты тайным голосованием выберут главу города.