В Чапаевске объявлен конкурс на должность главы города

В четверг, 22 декабря, Чапаевская городская дума на очередном заседании объявила конкурс на замещение должности главы города.
В конце ноября прежний мэр Дмитрий Блынский по собственному желанию ушел в отставку. Врио главы - первый заместитель мэра Виталий Ащепков. Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек. От думы Чапаевска в нее вошли председатель Александр Шамьянов, депутаты Владимир Чугуров, Петр Приезжев, Михаил Бондаренко. От главы региона - вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель министра строительства области Андрей Крикуненко. Возглавляет комиссию губернатор Николай Меркушкин.
Согласно решению думы, прием заявок на пост кандидатов пройдет с 9 до 31 января 2017 года. Проверив документы, члены комиссии порекомендуют думе две наиболее достойные кандидатуры. После этого депутаты тайным голосованием выберут главу города.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!