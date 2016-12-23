ХК "Лада" в овертайме уступил СКА - 2:3

В пятницу, 23 декабря, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на своем льду принимала питерский СКА.

Счет в матче открыл Никита Филатов, но до конца первого периода гости сравнялись и вышли вперед - 2:1.

Во втором отрезке у СКА был шанс увеличить отрыв, но буллит у Сергея Широкова не удался. В третьем тайме Тейлор Аронсон сделал счет ничейным - 2:2. Игра перешла в овертайм, где победили гости - 3:2, сообщает официальный сайт лиги.