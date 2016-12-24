"Аэрофлот" отменил рейс в Самару из-за проблем с Sukhoi Superjet 100

В субботу, 24 декабря, был отменен рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Самару, который должен был выполнять лайнер Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает tltgorod.ru.

Всего авиакомпания отменила пять рейсов на внутрироссийских направлениях: Тюмень, Нижнекамск, Волгоград и Самара.

Причиной этому, как сообщается стали проблемы с шестью самолетами этой модели. В стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение. Временно эксплуатация лайнеров приостановлена.