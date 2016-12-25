В баре в Красноармейском районе торговали спиртным с нарушениями

В Красноармейском районе полицейские вместе с представителями общественного движения "Народный контроль" обнаружили нарушения в баре на ул. Космонавтов в с. Красноармейское. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
При проверке выяснилось, что алкоголь продавали без сопроводительных документов. В результате было возбуждено административное дело.
В баре полицейские изъяли 16,7 л спиртного стоимостью более 10 тыс. рублей.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?