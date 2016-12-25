В баре в Красноармейском районе торговали спиртным с нарушениями

В Красноармейском районе полицейские вместе с представителями общественного движения "Народный контроль" обнаружили нарушения в баре на ул. Космонавтов в с. Красноармейское. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке выяснилось, что алкоголь продавали без сопроводительных документов. В результате было возбуждено административное дело. В баре полицейские изъяли 16,7 л спиртного стоимостью более 10 тыс. рублей.