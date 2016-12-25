Разбившийся над Черным морем Ту-154 прошел последний капремонт на самарском заводе "Авиакор"

Самолет Ту-154, разбившийся 25 декабря под Сочи, прошел последний капремонт в 2014 г. на заводе "Авиакор" в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Как сообщается, на борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты Ансамбля им. Александрова, военные.

Ту-154 № 85572, выпущенный в 29 марта 1983 г. на заводе КуАПО (сейчас ОАО "Авиакор-авиационный завод"), за 33 года эксплуатации прошел три капремонта. Последний раз машину капитально отремонтировали на заводе-изготовителе "Авиакор" в декабре 2014 г., последние два года заявок на ремонт и техобслуживание этого судна не поступало

Кроме того, по данным корпорации "Русские машины", с конца декабря 2014 г. завод-изготовитель не осуществлял техническое обслуживание разбившегося самолета.