В Самаре при падении с 10-го этажа дома по ул. Шверника погибла женщина

В субботу, 24 декабря, примерно в 9:30, предположительно, с 10-го этажа дома по ул. Шверника упала женщина в возрасте около 60-70 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие буквально за семь минут врачи городской службы "03" пытались спасти женщине жизнь. Но травмы, полученные ею, оказались слишком тяжелыми, и она скончалась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.