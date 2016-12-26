Специалисты клиники "Мать и дитя-ИДК" поделились опытом лечения бесплодия

На прошлой неделе в Клиниках СамГМУ состоялась вторая встреча специалистов в сфере лечения бесплодия Поволжского регионального отделения "Российской ассоциации репродукции человека". Врачи-репродуктологи и эмбриологи собрались за круглым столом, чтобы обсудить основные проблемы и тенденции в репродуктивной медицине. Программа РАРЧ включила в себя доклады на актуальные темы специалистов ведущих клиник в области ЭКО: "Мать и дитя — ИДК" и центра "Династия".

Открыл встречу заведующий кафедрой репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики СамГМУ, главный врач клиники "Мать и дитя — ИДК", к.м.н Марат Тугушев.

"Главная цель нашей встречи — обмен с коллегами лучшим опытом и практиками использования инновационных методик лечения и диагностики проблем репродуктивной сферы. Мы затрагиваем наиболее актуальные профессиональные вопросы сохранения здоровья женщин. Дискуссия, проведенная сегодня, в будущем позволит многим женщинам обрести счастье материнства", — отметил он.

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по планированию семьи Ирина Моисеева поделилась информацией об основных направлениях развития здравоохранения в 2017 году, а также представила отчет о демографической ситуации в регионе.

Модератором встречи и активным участником обсуждений была председатель Поволжского регионального отделения РАРЧ, врач акушер-гинеколог (репродуктолог), заведующая отделением ЭКО клиники "Мать и дитя-ИДК" Наталья Сараева.

"Мы ориентированы на опыт мировых лидеров отрасли и выстраиваем собственные стандарты качества, сопоставляя их с наиболее успешными наработками коллег, — пояснила Наталья Владимировна. — Каждый год мы принимаем план инноваций, который после обсуждения в экспертных группах становится частью повседневной работы клиники. При этом внедряются уже проверенные методики, которые гарантированно принесут результат. Этот подход помогает реализовать мечты о собственном ребенке даже тем парам, у которых уже были неудачи в других клиниках. В нашей практике есть примеры успешных беременностей и родов даже после восьми, девяти безрезультатных попыток, предпринятых ранее. Мы рады поделиться нашим опытом с коллегами".

Поволжское региональное отделение РАРЧ ежегодно обобщает опыт специалистов Самарской области в сфере лечения бесплодия для повышения результативности проводимых программ. Коллеги Центра репродуктивной медицины "Династия" и Центра лечения бесплодия клиники "Мать и дитя-ИДК" поделились опытом ведущих клиник Европы, полученным во время международных обучающих конференций.

Уже весной 2017 года члены Поволжского регионального отделения РАРЧ планируют следующую встречу и готовят актуальные вопросы для обсуждения и решения проблем лечения бесплодия.