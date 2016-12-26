Весной в Самаре высадят 27 тысяч цветов

Муниципальное предприятие Самары "Спецремстройзеленхоз" объявило запрос котировок среди потенциальных подрядчиков, готовых поставить черенки цветочных растений.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о приобретении 27 тыс. черенков цветов 37 различных сортов калибрахоа, петуний и ипомей.

Подрядчик должен будет производить их поставку партиями в соответствии с заявкой заказчика.

Начальная максимальная цена контракта составляет 842 тыс. рублей.

Итоги запроса котировок должны подвести 29 декабря