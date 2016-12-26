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ЖКХ и благоустройство Общество

Весной в Самаре высадят 27 тысяч цветов

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Муниципальное предприятие Самары "Спецремстройзеленхоз" объявило запрос котировок среди потенциальных подрядчиков, готовых поставить черенки цветочных растений.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о приобретении 27 тыс. черенков цветов 37 различных сортов калибрахоа, петуний и ипомей.

Подрядчик должен будет производить их поставку партиями в соответствии с заявкой заказчика.

Начальная максимальная цена контракта составляет 842 тыс. рублей.

Итоги запроса котировок должны подвести 29 декабря

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

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