Реготделение "Единой России" возглавила Екатерина Кузьмичева

В понедельник, 26 декабря, состоялась очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". В работе конференции приняли участие губернатор Самарской области, член бюро высшего совета "Единой России" Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации от Самарской области.

Делегаты конференции прямым голосованием избрали нового руководителя реготделения партии. Напомним, и.п. секретаря Игорь Станкевич 18 сентября был избран депутатом Госдумы и согласно рекомендации генерального совета ЕР не может занимать эту должность.

Согласно уставу партии, глава регионального отделения избирается прямым тайным голосованием на альтернативной основе. Свои кандидатуры выставили первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева и депутат Промышленного районного совета Самары Алексей Чекалин. "Единороссы" поддержали кандидатуру Екатерины Кузьмичевой, за нее свои голоса отдал 161 человек, за Алексея Чекалина — 20.

В рамках конференции сроком на пять лет были избраны новые составы политического реготделения "Единой России" и президиума политсовета. Напомним, генсовет партии принял решение о сокращении численности политсовета с 90 до 65 человек, президиума - с 30 до 17.