В школе Челно-Вершинского района на уроках физкультуры пострадали двое детей

Прокуратура Челно-Вершинского при проверке обнаружила нарушения в учебных учреждениях района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, в школе с. Челно-Вершины 26 октября 2016 г. учащаяся на уроке физкультуры в спортзале здания районного Дворца культуры во время игры в волейбол получила травму руки. Девочка вместе с матерью обратились в ЦРБ, где у нее диагностировали перелом кости правой кисти.
Кроме того, 12 сентября 2016 г. другая ученица на уроке физкультуры в том же спортзале упала на правую руку и получила ушиб правого лучезапястного сустава.
При этом вопреки требованиям законодательства расследование несчастных случаев не проводили, медицинские заключения не запрашивали, также никто не сообщал в орган управления образованием о произошедшем.
В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...