16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии" Губернатор: "Мы делаем все, чтобы материальная база образовательных учреждений отвечала вызовам времени" Новое здание для регионального Центра для одаренных детей построят на 3-й просеке Заявлений о приеме в гимназии Самары в три раза больше, чем мест СамГТУ поднялся в Национальном рейтинге университетов на 17 позиций

Образование Общество

В школе Челно-Вершинского района на уроках физкультуры пострадали двое детей

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати

Прокуратура Челно-Вершинского при проверке обнаружила нарушения в учебных учреждениях района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в школе с. Челно-Вершины 26 октября 2016 г. учащаяся на уроке физкультуры в спортзале здания районного Дворца культуры во время игры в волейбол получила травму руки. Девочка вместе с матерью обратились в ЦРБ, где у нее диагностировали перелом кости правой кисти.

Кроме того, 12 сентября 2016 г. другая ученица на уроке физкультуры в том же спортзале упала на правую руку и получила ушиб правого лучезапястного сустава.

При этом вопреки требованиям законодательства расследование несчастных случаев не проводили, медицинские заключения не запрашивали, также никто не сообщал в орган управления образованием о произошедшем.

В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

Транспортно-пересадочный узел
Благоустроенный сквер
Всего проголосовало: 3270
архив опросов

Как развивать массовый хоккей?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 19:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

Виталий Цыганов 20 октября 2016 13:54 Прием заявлений в первые классы в Самаре стартует 16 декабря

Какой пакет документов подготовить?

Nataliia N K 06 апреля 2016 20:54 Четыре негосударственных вуза губернии вошли в список лучших в России

Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!

Олег Сергеев 04 апреля 2016 15:34 Определены земельные участки для строительства новых школ в Самаре

Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...

Фото на сайте

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

Впервые за 17 лет в Самаре откроют новую современную школу в Красноглинском районе

Впервые за 17 лет в Самаре откроют новую современную школу в Красноглинском районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1