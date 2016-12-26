В школе Челно-Вершинского района на уроках физкультуры пострадали двое детей

Прокуратура Челно-Вершинского при проверке обнаружила нарушения в учебных учреждениях района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в школе с. Челно-Вершины 26 октября 2016 г. учащаяся на уроке физкультуры в спортзале здания районного Дворца культуры во время игры в волейбол получила травму руки. Девочка вместе с матерью обратились в ЦРБ, где у нее диагностировали перелом кости правой кисти.

Кроме того, 12 сентября 2016 г. другая ученица на уроке физкультуры в том же спортзале упала на правую руку и получила ушиб правого лучезапястного сустава.

При этом вопреки требованиям законодательства расследование несчастных случаев не проводили, медицинские заключения не запрашивали, также никто не сообщал в орган управления образованием о произошедшем.

В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.