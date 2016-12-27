В Самаре в офисном центре у "Скалы Холл" произошло возгорание из-за короткого замыкания

Во вторник, 27 декабря, в 8:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в районе офисного центра "Скала Холл", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Прибыв на место происшествия, представители чрезвычайно службы установили, что в здании из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание одежды, которое было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС.