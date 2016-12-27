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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета

МОСКВА.27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в Кремле состоится заседание Государственного совета, посвященное экологическому развитию России в интересах будущих поколений.

Заседание Госсовета пройдет под председательством президента страны Владимира Путина. Участие в его работе примет губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Как сообщается на сайте kremlin.ru, участники рассмотрят роль и место России в решении глобальных экологических проблем, а также основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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