В Самаре мужчина получил тяжелое ранение в голову при выстреле из травматического оружия

В понедельник, 26 декабря, в десятом часу вечера в одной из квартир по ул. Ташкентской понадобилась экстренная помощь 56-летнему мужчине, получившего тяжелое ранение в голову, предположительно, в результате выстрела из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Из какого точно оружия и при каких обстоятельствах был произведен выстрел, пока неизвестно. Для пострадавшего была вызвана "скорая".
Оперативно прибывшие на место происшествия врачи службы "03" Самары оказали пострадавшему необходимую помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.
Уважаемые самарцы. Я являюсь хозяином пострадавшего автомобиля. Некоторые комментарии как говориться от первого лица: 1. провал произошел в 11.00. Автомобиль провалился одним колесом и заднее левое было подвешено. Его можно было поднять обычным эвакуатором, которыми наполнены улицы нашего города и которые так весело возят машины горожан на штаф-стоянки. Как выяснилось больше таких машин у других частников нет. 2. В 11.05 я сделал звонок в экстренную службу 112 МЧС на что мне сказали что приняли информацию. 3. В 11.10 я позвонил на 112 в Полицию. 4. В 11.30 появились сотрудники полиции для дознания. К этому времени грунт под машиной продолжал размываться. 5. В 11.40 подъехали сотрудники ДПС как всегда налегке. На мой вопрос «Где эвакуатор? они сказали что разбираются. К этому моменту произошел очередной обвал грунта и стало совсем не веселело. В это же время начали подтягиваться сотрудники теплосетей. 6. Прошло больше часа и стало понятно, что ничего не меняется и все службы просто переключают меня с одних на других. МЧС говорят, что у них нет техники, Пожарники это не их вопрос. Больше всего позабавили сотрудники ДПС, которые сказали, что у них эвакуаторов нет и вообще для их использования нужно разрешения руководителя городского ДПС. Мне нужно вызывать за свои деньги частников если хочу спасти машину. Вот тут мне стало совсем не до смеха. Как выяснилось манипуляторы эвакуаторы есть только у тех, кто обслуживает ДПС — это их кормушки! Пару раз проехал эвакуатор мимо и ноль эмоций ни у сотрудников, которые приехали на вызов ни у того кто сидел в кабине. 7. Далее я позвонил в службу доверия, где девушка хоть как-то посочувствовала, потом позвонила и дала телефон частника, который отказался проводить данную работу. Через некоторое время все-таки подъехал манипулятор ДПС, но когда машину уже было не возможно им зацепить. Прошло больше 2х часов! 8. Машину вызваляли из плена сотрудники теплосетей. Техника подошла через 3 часа. Как обычно приехало огромное количество народу человек 10, а работает и организует только один. За что я ему сказал большое спасибо! Самое поскудное, что никто из руководства теплосетей не извинился, что моя машина по их вине провалилась под землю. Все просто рассосались как и ничего не бывало. Итог такой: если вы попали в сложную ситуацию можете рассчитывать только на себя! Все наши хваленые службы просто живут за наш счет и никто не заинтересован в решении ваших проблем.
Дерево находится за пределами придомовой территории, определенной приложением №5 к договору управления. В администрацию Октябрьского района направлялась информация о необходимости сноса дерева.