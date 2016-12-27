Николай Меркушкин ответит на вопросы в эфире региональных телеканалов

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин примет участие в специальном выпуске программы "На связи с губернатором". Глава региона ответит на вопросы ведущих телеканалов области.

Выпуск программы посвящен итогам 2016 года.

Программа выйдет в эфир во вторник, 27 декабря. На телеканале "Терра" ее покажут в 17:00, на "Россия-24" (Самара) - 19:00, на "ВАЗ ТВ" (Тольятти) — 19:00, "Губерния" — 19:20, "Самара-ГИС" — в 19:30.

На телеканале "Скат" программа будет показана в двух частях: 28 и 29 декабря в 19:00, на сызранском "КТВ-Луч" — в три этапа: 28, 29 и 30 декабря в 14:30.