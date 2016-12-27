Николай Меркушкин ответит на вопросы в эфире региональных телеканалов

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин примет участие в специальном выпуске программы "На связи с губернатором". Глава региона ответит на вопросы ведущих телеканалов области.
Выпуск программы посвящен итогам 2016 года.
Программа выйдет в эфир во вторник, 27 декабря. На телеканале "Терра" ее покажут в 17:00, на "Россия-24" (Самара) - 19:00, на "ВАЗ ТВ" (Тольятти) — 19:00, "Губерния" — 19:20, "Самара-ГИС" — в 19:30.
На телеканале "Скат" программа будет показана в двух частях: 28 и 29 декабря в 19:00, на сызранском "КТВ-Луч" — в три этапа: 28, 29 и 30 декабря в 14:30.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.