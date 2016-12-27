В Советском районе семейная пара погибла от отравления угарным газом

В понедельник, 26 декабря, около 18:00, в квартире на ул. 22 Партсъезда обнаружены два трупа.

По сведениям источника в правоохранительных органах, погибшие были супругами. Следов насилия на телах нет.

По предварительным данным, 28-летняя девушка и ее 34-летний супруг могли погибнуть от отравления угарным газом. Эту версию сейчас проверяют эксперты, уголовное дело пока не возбуждено.