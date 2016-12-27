"Солнечная долина" банкротится, оставляя дольщиков "Дубравы" ни с чем

Дольщики коттеджного поселка "Дубрава" в Волжском районе рискуют вновь остаться ни с чем — проблемный объект не сдвинулся с места, а застройщик выполнить свои обязательства не в силах.

В августе 2016 г. в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от ООО "Технострой" о признании ООО "Солнечная долина" несостоятельным банкротом в связи с задолженностью около 3 млн рублей.

Кредитор заявил требования на включении в реестр задолженности в 3 135 275 руб., плюс 17 962 руб. в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Представители ответчика задолженность не оспаривали, в результате чего 4 октября 2016 г. решением суда в отношении "Солнечной долины" введено наблюдение, временным управляющим назначена Светлана Костарева, а долг перед "Техностроем" включен в реестр требования кредиторов.

"Солнечная долина" в 2014 г. взяла на себя обязательства перед дольщиками по строительству 291 дома на проблемном объекте. Напомним, коттеджный поселок "Дубрава" в Волжском районе начинала строить ООО "ИСК "Волга-Групп", во главе которого стояли Евгений Корчак, Виталий Новиков и Петр Сивожелезов, а точнее одна из фирм, входящих в группу компаний — ООО "Самарагорстрой". Однако она обанкротилась, а ее руководители до сих пор находятся на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве и злоупотреблению полномочиями.

Тем временем "Солнечная долина" выиграла конкурс на бесплатное предоставление земельных участков для завершения строительства "Дубравы", объявленный администрацией Волжского района. Компания получила компенсаторные участки, привлекла на них новых дольщиков, однако по факту возведение коттеджного поселка так и не началось. Руководство жаловалось на проблемы с коммуникациями: к проблемному участку не подведены водопровод и электричество, а это огромные расходы. Только электросети, по предварительным подсчетам, требуют вложения 600 млн рублей.

В итоге в сентябре 2016 г. руководство "Солнечной долины" вызвали на заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства под председательством первого вице-губернатора Александра Нефедова, где было принято решение предложить застройщику добровольно отказаться от участков, на которых должны построить "Дубраву", и начать поиск нового инвестора.

Интересно, что обо всех этих проблемах, а тем более о банкротстве застройщика дольщики в большинстве своем не знают.

"Я представляю интересы пяти дольщиков, и их никто не уведомил о банкротстве "Солнечной долины", — рассказал адвокат Вячеслав Мешков. — Мы об этом узнали случайно, заглянув на сайт Арбитражного суда".

22 октября сведения о банкротстве "Солнечной долины" были опубликованы на сайте Федресурс и в газете "Коммерсант", с этого времени у дольщиков был один месяц, чтобы заявить свои требования к компании.

В настоящее время в реестре кредиторов "Солнечной долины" на сайте арбитража значатся два ООО и восемь физических лиц. Эти цифры не сопоставимы с количеством дольщиков "Дубравы".

Между тем, некоторые дольщики говорят о том, что "Солнечная долина" выводила деньги через фирму-однодневку. Уголовное дело возбуждали в ОП №5, однако на какой стадии оно находится сейчас, не известно.

Чтобы прояснить ситуацию с "Солнечной долиной", Волга Ньюс отправило запросы в минстрой и областное ГУ МВД, о результатах мы напишем позднее.