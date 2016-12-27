Алексей Гришин возглавил департамент Минстроя России

Экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин назначен директором департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ.
Соответствующий приказ, во вторник, 27 декабря, подписан министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаилом Менем.
Алексей Гришин будет заниматься реализацией государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования, градостроительного зонирования, землеустройства) и техническому регулированию в строительстве, а также вопросами внедрения технологий информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства.
Задачами департамента, который он возглавил, также является развитие института экономически эффективной проектной документации повторного использования, методологическая координация деятельности органов государственной экспертизы Российской Федерации. Кроме того, департамент осуществляет контроль за органами государственной власти субъектов федерации, переданных им в соответствии с Градостроительным кодексом полномочий.
Напомним, до 5 декабря Гришин занимал должность вице-губернатора – министра строительства Самарской области. На посту министра его сменил Александр Баландин.
Последние комментарии
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.