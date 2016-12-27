Губернатор: "Совместная с "Роскосмосом" работа и для области, и для страны даст огромный эффект"

Во вторник, 27 декабря, в Москве губернатор Николай Меркушкин и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа Самарская область и госкорпорация станут стратегическими партнерами, которые будут работать в интересах социально-экономического и инновационного развития региона.

Добавим, что во встрече принял участие генеральный директор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин.

В начале встречи Игорь Комаров заявил о заинтересованности "Роскосмоса" в сотрудничестве с регионом. "Тот вклад, который Самарская область вносит в развитие космической отрасли, роль в этом процессе РКЦ "Прогресс", где производят известные ракеты-носители "Союз", а также профильные программы, реализующиеся в регионе, являются лицом ракетно-космической промышленности России, — отметил глава Роскомоса. — И не случайно первый пуск с космодрома "Восточный" также ассоциируется с продукцией, которая производится в Самарской области".

Отметим, что документ, подписанный сторонами, подразумевает взаимодействие по развитию предприятий "Роскосмоса", выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также работу в регионе инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков.

Также "Роскосмос" и Самарская область будут реализовывать на территории губернии проекты по импортозамещению, внедрять передовые технические и технологические решения и разрабатывать высокотехнологичную продукцию и наукоемкие услуги. Особое внимание при этом будет уделено внедрению новых образовательных технологий для подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли.

Документ также предполагает активное участие "Роскосмоса" в развитии Самарского национального исследовательского университета им. Королева и научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса "Гагарин-центр". Кроме того, перспективные кадры могут рассчитывать на получение стипендий и грантов, а также на участие в профильных олимпиадах и конкурсах.

Все эти направления и использование инфраструктурных возможностей региона крайне важны. И как было особо подчеркнуто на встрече Николая Меркушкина и Игоря Комарова, послужат укреплению престижа отечественной космонавтики и повышению конкурентоспособности организаций ракетно-космической промышленности.

Николай Меркушкин назвал подписанный в Москве документ по развитию аэрокосмической отрасли "всеобъемлющим и наполненным конкретным содержанием".

"Для нас подписание соглашения исключительно важно, — подчеркнул губернатор. — Космическая отрасль — лицо Самарской области. В ней работает много самарцев, и наши молодые люди свое будущее связывают с ней. У Самарского университета самый высокий процент закрепляемости по специальности. В этот вуз поступают осознанно, чтобы в дальнейшем работать в этой сфере".

Говоря о значимости для российской космонавтики и авиационно-космической промышленности Самарского университета, Николай Меркушкин обратился к Игорю Комарову: "Под вашим руководством мы готовы стать самым мощным базовым университетом".

Игорь Комаров, в свою очередь, отметил активное сотрудничество "Прогресса" и Самарского университета и дал высокую оценку совместным разработкам, которые уже доказали свою состоятельность на орбите.

"Мы видим в этом серьезный потенциал, мы видим молодые перспективные кадры, которые растут на самарской земле. Для "Роскосмоса" главная задача в том, чтобы они были интегрированы в нашу систему, — подчеркнул Игорь Комаров. — Мы понимаем: масштабные задачи, которые перед нами ставит государство, могут быть решены только молодыми, умными и перспективными специалистами".

Отметим, что глава "Роскосмоса" пообещал в ближайшее время лично оценить развитие отношений "Прогресса" и вуза и познакомиться с новейшими разработками.

Также он высоко оценил внимание областных властей и губернатора к развитию предприятий госкорпорации, находящихся в Самарской области.

"В регионе серьезно помогают развитию таких предприятий, в том числе, "Прогрессу", который является нашим ключевым отраслевым предприятием. Мы также будем делать все, чтобы оно развивалось и вносило достойный вклад в развитие самарского региона", — сказал глава "Роскосмоса" и добавил, что приоритетная задача корпорации — поддержка инициатив и начинаний, которые предлагаются губернатором и правительством Самарской области.

Николай Меркушкин заявил, что совместная с "Роскосмосом" работа и для области, и для страны даст огромный эффект. "Игорь Анатольевич хорошо знает возможности региона, и я благодарен за то, что "Роскосмос" подставил нам плечо. Мы будем активными помощниками для госкорпорации. Самарская область готова делать все, чтобы "Роскосмос" имел в регионе надежную, самую компетентную точку роста", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Александр Кирилин, в свою очередь, назвал подписанное соглашение знаковым документом для продолжения тесного сотрудничества "Прогресса" с областными властями по развитию аэрокосмического кластера.

"Мы должны сделать все для реализации всех наших масштабных проектов. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Самарская область и "Прогресс" находились на ведущих ролях в ключевых проектах "Роскосмоса", — заключил Александр Кирилин.