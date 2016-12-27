На площади Куйбышева установят деревянный дом Деда Мороза

Проект "В гостях у Самарского Деда Мороза" будет работать на площади имени В. В. Куйбышева с 29 декабря по 8 января с 12:00 до 20:00.

Деревянный срубовой дом Самарского Деда Мороза будет установлен на участке, прилегающем к улице Чапаевской и скверу памяти Парада 7 ноября 1941 года. В рамках проекта там будет организовано и празднично оформлено пространство площадью 40×80 метров.

Маленькие гости резиденции Самарского Деда Мороза в сопровождении веселых снеговиков пройдут через "волшебный" сосновый лес-лабиринт, побывают на трех сказочных станциях ("Лесное семейство" — световые фигуры оленей, "Сказочная деревня" — из домиков в миниатюре, "Волшебная избушка" — горка). В доме Самарского Деда Мороза ребят ждет новогодняя программа с участием хозяина дома, его внучки Снегурочки и сказочных персонажей.

У дома Самарского Деда Мороза будет установлен сценический подиум, на котором покажут анимационные, концертные и театрализованные программы. В период зимних каникул пройдут тематические дни — спортивный, музыкальный, театральный, в рамках которых выступят творческие и спортивные коллективы. В гости к Самарскому Дедушке Морозу приедут его друзья — Деды Морозы из северных стран — финский Йоуллупукки, якутский Чысхаан, а также наши соседи — татарский Кыш Бабай, чувашский Хел Мучи, мордовский Нишке.