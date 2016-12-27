В Самаре неподалеку от парка 30-летия Победы горел микроавтобус

Во вторник, 27 декабря, в 0:58, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома на ул. Аэродромной в Советском районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горел микроавтобус Citroen. В результате термического воздействия от пожара повреждения получили припаркованные поблизости автомобили Nissan, Volkswagen и ВАЗ-2115.
В тушении пожара принимали участие семь человек. Применялось две единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 1:12.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление