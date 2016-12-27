В Самаре неподалеку от парка 30-летия Победы горел микроавтобус

Во вторник, 27 декабря, в 0:58, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома на ул. Аэродромной в Советском районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горел микроавтобус Citroen. В результате термического воздействия от пожара повреждения получили припаркованные поблизости автомобили Nissan, Volkswagen и ВАЗ-2115. В тушении пожара принимали участие семь человек. Применялось две единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 1:12. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.