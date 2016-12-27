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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Если люди во власти не будут считать каждый рубль, дальше они работать не будут"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в эфире специального выпуска программы "На связи с губернатором" глава региона Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов ведущих телеканалов области.

В ходе эфира прозвучал вопрос о распределении бюджета региона и его наполняемости.

"Самарская область была богатой территорией. Когда-то бюджетообеспеченность на душу населения у нас была значительно выше, чем у соседей. Тогда представители власти деньги не считали, а только распределяли на определенные сферы и на выполнение наказов избирателей. В психологии элиты этот подход так и остался, — подчеркнул губернатор. — У нас очень плохо считают деньги. До сих пор я получаю большое количество писем, что надо добавить деньги на определенные цели. Но нужно понимать, что в бюджете области дыра в 3,5 млрд рублей".

Она образовалась вследствие изменения федерального законодательства. В первую очередь, это касается увеличения доли денег, поступающих в дорожный фонд.

"Раньше регионы получали 88% из дорожного фонда и только 12% направляли в федеральный бюджет. Теперь регионы получат только 61,2%, остальные деньги уйдут в Минфин, который направит их на другие нужды", — привел пример глава региона.

Также на наполняемости областного бюджета сказывается снижение налога на прибыль. Теперь 1% с этого налога будет уходить также в государственную казну. Эти деньги будут направлены регионам, где сложилась крайне неблагоприятная финансовая ситуация.

Глава региона отметил, что изменилась ситуация и с распределением средств от легальной продажи алкоголя. "Если раньше 40% от продажи крепкого алкоголя поступало в бюджет региона, а 60% в федеральную казну, то теперь все 100% будут уходить наверх. И оттуда будет распределяться между всеми регионами. Но по сравнению, к примеру, с Нижним Новгородом, мы продаем в три раза меньше алкоголя. Здесь мы сразу теряем 1,7 млрд рублей", — отметил глава региона.

Несмотря на довольно напряженную финансовую ситуацию, в этом году области удалось сократить долговые обязательства на 3%. Эта работа продолжится и в 2017 году.

"В этом году мы считали каждый рубль, в будущем придется еще жестче подходить к расходным обязательствам. Если люди, работающие в органах власти, не будут этого понимать, дальше они работать не будут", — предупредил губернатор.

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Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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