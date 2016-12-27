Житель Жигулевска отправится в колонию на 19 лет за 64 эпизода растлений и изготовления порно с детьми

В Жигулевске суд вынес приговор 46-летнему Сергею Воронину. Его признали виновным в 64 преступлениях по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ст. 242. 2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Напомним, в сентябре 2015 г. мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

При обыске в его квартире изъяли фото и видео, которые показали, что мужчина причастен еще к ряду преступлений сексуального характера. По версии правоохранителей, с 2009 по 2011 г. Воронин совершил 64 преступления сексуального характера в отношении 13 несовершеннолетних и малолетних девочек.

Во время следствия личности всех потерпевших были установлены.

Кроме того, следователи внесли представление в отдел полиции У МВД России по Жигулевску о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних.

В итоге суд приговорил Воронина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.