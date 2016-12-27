Житель Жигулевска отправится в колонию на 19 лет за 64 эпизода растлений и изготовления порно с детьми

В Жигулевске суд вынес приговор 46-летнему Сергею Воронину. Его признали виновным в 64 преступлениях по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ст. 242. 2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Напомним, в сентябре 2015 г. мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.
При обыске в его квартире изъяли фото и видео, которые показали, что мужчина причастен еще к ряду преступлений сексуального характера. По версии правоохранителей, с 2009 по 2011 г. Воронин совершил 64 преступления сексуального характера в отношении 13 несовершеннолетних и малолетних девочек.
Во время следствия личности всех потерпевших были установлены.
Кроме того, следователи внесли представление в отдел полиции У МВД России по Жигулевску о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних.
В итоге суд приговорил Воронина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев