Губернатор: "Проект ТОР сложный, но благодаря талантливым тольяттинцам его удастся реализовать"

Во вторник, 27 декабря, в ходе специального выпуска программы "На связи с губернатором" Николай Меркушкин заверил СМИ, что правительственная программа празднования юбилея выпуска первого автомобиля на АвтоВАЗе и придание Тольятти статуса территории опережающего развития дадут мощный импульс для социально-экономических преобразований территории.

Глава региона пояснил, что реализация правительственной программы празднования 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе позволит существенно изменить социальную инфраструктуру Тольятти.

С юбилейными мероприятиями связано и глобальное обновление дорог, только в следующем году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 800 млн рублей. Средства поступят и из региональной казны.

"Тольятти будет массово ремонтировать, реконструировать, строить дороги. Это для города исключительно важная тема", — сказал глава региона.

Что касается других объектов, то в Автограде появятся новые поликлиники, детские сады, мощные спортивные комплексы, начнется благоустройство сквера строителей автозавода, обновится набережная.

"Тольяттинцы сразу почувствуют, что начались кардинальные перемены — город будет благоустраиваться и преображаться", — заверил Николай Меркушкин.

Огромное значение для будущего Тольятти имеет присвоенный городу в 2016 году статус территории опережающего развития. Николай Меркушкин подчеркнул, что сейчас необходимо осмыслить и максимально использовать те возможности, которые предоставило Тольятти федеральное правительство.

Губернатор напомнил, что Автоград представил в правительстве РФ амбициозный проект "Четвертое рождение Тольятти", который предполагает создание в городе крупнейшего в стране инженерного центра.

"Если в советское время мы были одни из лидеров в мире по количеству инженеров и конструкторов, то сегодня находимся в восьмом десятке. За последние 20 лет мы потеряли инженеров как класс. Сейчас стоит задача создать в Тольятти центр, где будут создаваться предприятия, решающие сложнейшие инженерные задачи с использованием самых современных технологий", — сказал губернатор.

Он отметил, что проект сложный, но благодаря талантливым и мобильным тольяттинцам, активно реагирующим на все новое, его удастся реализовать. Центром подготовки кадров призван стать тольяттинский университет, кроме того, будут созданы условия для того, чтобы в Тольятти приезжали люди со всей страны.

Николай Меркушкин напомнил, что три года назад проект создания в Автограде технопарка "Жигулевская долина" и Особой экономической зоны тольяттинцы оценивали скептически. Однако эти центры доказали свою необходимость и уже стали одними из лучших в стране.

Глава региона подчеркнул, что технопарк и ОЭЗ должны стать якорными в развитии этой темы.

"Мы, как и развитые страны мира, должны иметь инжиниринговые центры, решающие самые различные инженерные задачи для автомобильной промышленности, для авиационно-космической отрасли, нефтехимии и других направлений, где требуется инженерная мысль. Еще раз хочу сказать, это очень амбициозная задача. Но если мы не будем ставить перед собой такие цели — мы так и будем постоянно в хвосте. Тольятти должен стать одним из самых известных городов в стране и мире", — сказал Николай Меркушкин.