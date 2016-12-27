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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Проект ТОР сложный, но благодаря талантливым тольяттинцам его удастся реализовать"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в ходе специального выпуска программы "На связи с губернатором" Николай Меркушкин заверил СМИ, что правительственная программа празднования юбилея выпуска первого автомобиля на АвтоВАЗе и придание Тольятти статуса территории опережающего развития дадут мощный импульс для социально-экономических преобразований территории.

Губернатор: "Проект ТОР сложный, но благодаря талантливым тольяттинцам его удастся реализовать" Губернатор: "Проект ТОР сложный, но благодаря талантливым тольяттинцам его удастся реализовать"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава региона пояснил, что реализация правительственной программы празднования 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе позволит существенно изменить социальную инфраструктуру Тольятти.

С юбилейными мероприятиями связано и глобальное обновление дорог, только в следующем году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 800 млн рублей. Средства поступят и из региональной казны.

"Тольятти будет массово ремонтировать, реконструировать, строить дороги. Это для города исключительно важная тема", — сказал глава региона.

Что касается других объектов, то в Автограде появятся новые поликлиники, детские сады, мощные спортивные комплексы, начнется благоустройство сквера строителей автозавода, обновится набережная.

"Тольяттинцы сразу почувствуют, что начались кардинальные перемены — город будет благоустраиваться и преображаться", — заверил Николай Меркушкин.

Огромное значение для будущего Тольятти имеет присвоенный городу в 2016 году статус территории опережающего развития. Николай Меркушкин подчеркнул, что сейчас необходимо осмыслить и максимально использовать те возможности, которые предоставило Тольятти федеральное правительство.

Губернатор напомнил, что Автоград представил в правительстве РФ амбициозный проект "Четвертое рождение Тольятти", который предполагает создание в городе крупнейшего в стране инженерного центра.

"Если в советское время мы были одни из лидеров в мире по количеству инженеров и конструкторов, то сегодня находимся в восьмом десятке. За последние 20 лет мы потеряли инженеров как класс. Сейчас стоит задача создать в Тольятти центр, где будут создаваться предприятия, решающие сложнейшие инженерные задачи с использованием самых современных технологий", — сказал губернатор.

Он отметил, что проект сложный, но благодаря талантливым и мобильным тольяттинцам, активно реагирующим на все новое, его удастся реализовать. Центром подготовки кадров призван стать тольяттинский университет, кроме того, будут созданы условия для того, чтобы в Тольятти приезжали люди со всей страны.

Николай Меркушкин напомнил, что три года назад проект создания в Автограде технопарка "Жигулевская долина" и Особой экономической зоны тольяттинцы оценивали скептически. Однако эти центры доказали свою необходимость и уже стали одними из лучших в стране.

Глава региона подчеркнул, что технопарк и ОЭЗ должны стать якорными в развитии этой темы.

"Мы, как и развитые страны мира, должны иметь инжиниринговые центры, решающие самые различные инженерные задачи для автомобильной промышленности, для авиационно-космической отрасли, нефтехимии и других направлений, где требуется инженерная мысль. Еще раз хочу сказать, это очень амбициозная задача. Но если мы не будем ставить перед собой такие цели — мы так и будем постоянно в хвосте. Тольятти должен стать одним из самых известных городов в стране и мире", — сказал Николай Меркушкин.

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Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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