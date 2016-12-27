Два ребенка пострадали при столкновении Hyundai и Lada Granta в Тольятти

В понедельник, 26 декабря, в Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:45 на ул. Борковской 37-летний водитель Hyundai Verna, ехавший со стороны ул. Коммунальной в направлении ул. Вокзальной, по предварительной версии полицейских, нарушил правила перестроения и во время разворота столкнулся с попутной Lada Granta под управлением 35-летнего мужчины.
В результате аварии травмы получили две девочки 12 и девяти лет, находившиеся в Lada Granta.
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.