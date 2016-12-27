Два ребенка пострадали при столкновении Hyundai и Lada Granta в Тольятти

В понедельник, 26 декабря, в Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:45 на ул. Борковской 37-летний водитель Hyundai Verna, ехавший со стороны ул. Коммунальной в направлении ул. Вокзальной, по предварительной версии полицейских, нарушил правила перестроения и во время разворота столкнулся с попутной Lada Granta под управлением 35-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили две девочки 12 и девяти лет, находившиеся в Lada Granta.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.