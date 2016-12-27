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Губернатор Власть и политика

Губернатор "Лео Бокерия вносит изменения в работу, поскольку в Самаре строится "Клиника сердца", равной которой не будет в стране"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в рамках проекта "На связи с губернатором" Николай Меркушкин подчеркнул, что у Самарской области огромный потенциал для того, чтобы стать одним из ведущих центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи жителям российских регионов.

Губернатор "Лео Бокерия вносит изменения в работу, поскольку в Самаре строится "Клиника сердца", равной которой не будет в стране" Губернатор "Лео Бокерия вносит изменения в работу, поскольку в Самаре строится "Клиника сердца", равной которой не будет в стране"
Фото: Андрей Савельев

Губернатор напомнил, что в советское время Самара имела вес в стране по уровню оказания высокотехнологичной медицинской помощи, и у самарского здравоохранения есть основа, чтобы вернуть былые позиции. Необходимо, по словам Николая Меркушкина, сделать так, чтобы регион оказывал медпомощь жителям России на уровне лучших мировых клиник.

"В этом направлении будем работать, настраивать врачей. Необходимые условия — традиции, база, квалифицированный персонал — есть. У нас хороший медицинский университет, который сейчас является методическим центром еще для 6 вузов из соседних регионов. И они в своих клиниках эту тему активно продвигают", — сказал губернатор.

Николай Меркушкин напомнил, что уже заработали новейшие диализные центры в областном центре и Сызрани, вскоре будет введен в эксплуатацию ПЭТ-центр по ранней диагностике онкологических заболеваний, на основе государственно-частного партнерства строится "Клиника сердца", равной которой не будет в стране.

Как рассказал губернатор, в начале ее строительства известный кардиохирург, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия говорил, что появление нового кардиоцентра в Самаре заставляет его "вносить определенные коррективы в работу, иначе я могу где-то подотстать".

Губернатор призвал самарские больницы и клиники настроиться на то, чтобы доказать — самарская медицина одна из ведущих в стране. "Необходимо добросовестно конкурировать, продвигаться. Чем большую нишу на рынке оказания высокотехнологичной помощи мы займем, тем лучше будем жить", — резюмировал Николай Меркушкин.

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