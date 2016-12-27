Губернатор: "Магистраль "Центральная" — один из крупнейших проектов ГЧП"

Во вторник, 27 декабря, глава региона Николай Меркушкин принял участие в специальном выпуске программы "На связи с губернатором". Губернатор ответил на вопросы журналистов ведущих телеканалов губернии.
Один из них касался строительства магистрали Центральная в Самаре. Напомним, проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Инициатива уже поддержана на уровне правительства РФ.
"Магистраль "Центральная" входит в число крупнейших проектов по ГЧП. Партнером по строительству магистрали выступает "Газпромбанк" и его дочерняя компания "Лидер". Сейчас производятся все необходимые расчеты", — рассказал глава региона.
Николай Меркушкин также добавил, что сейчас рассматривается вариант строительства магистрали, состоящей из трех полос. Две полосы планируется отдать под общественный транспорт и для формирования внутриквартальных съездов. Третью полосу планируется сделать почти без светофоров, со скоростным движением. "Партнеры проекта хотели, чтобы эта часть дороги была платной", — сказал глава региона.
По словам Николая Меркушкина, на реализацию всего проекта может уйти 4-5 лет. "Сейчас нам важно пересмотреть проект магистрали с учетом изменения ее центральной части. Мы работаем над этими вопросами. Думаю, к весне 2017 года у нас будет полная ясность, — сказал губернатор. — Не исключается, что возведение Центральной начнется в 2018 году, после чемпионата мира по футболу".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.