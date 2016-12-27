На пл. Куйбышева будет установлен 5-метровый светодиодный мяч

В Самаре завершаются работы по подготовке к новогодним и рождественским праздникам площади им. В.В.Куйбышева, которая традиционно служит центральной площадкой праздничных мероприятий.
27 декабря была включена праздничная иллюминация на главной городской елке. На ней были смонтированы 28 световых панно "Свеча" и более 1 км световых гирлянд. Высота искусственного новогоднего "дерева", закупленного в прошлом году, составляет 22,5 м, вес конструкции - 3600 кг. Елка украшена 600 новогодними шарами.
Также на площади включено световое панно "Самара". Светодиодной подсветкой обеспечены ледовые скульптуры, работа над которыми завершилась 25 декабря. Изо льда изготовлены монумент "Ракета-носитель "Союз", крепость "Шипка", стела "Ладья", монумент "Крылья".
Наступающий Год экологии в Российской Федерации символизирует ледовая композиция "Капля" с пейзажем внутри, а одной из основных скульптур стал ледовый макет стадиона "Самара Арена", строящегося в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встречать посетителей будут главные новогодние персонажи изо льда - композиция "Дед Мороз и Снегурочка", также в традиционном городке ледовых скульптур разместился ледяной трон. Впервые на площади имени Куйбышева будет установлена светодиодная конструкция в виде мяча высотой более 5 м. Работы планируется выполнить 30 декабря.
Работы по созданию городка велись санкт-петербургскими мастерами одной из крупнейших специализированных российских компаний по созданию ледовых скульптур, членами Союза художников России, выпускниками скульптурного факультета знаменитой художественной Академии имени Штиглица. В работе использовались 20 т привозного льда из уральских озер. Там условия более подходящие, чтобы намерзал более толстый, чистый и прозрачный лед.
Прилегающая к пл. Куйбышева территория украшена и другими световыми фигурами. В ближайшие дни вдоль ул. Чапаевской появятся шесть световых композиций "Снежинка" и композиция "Зимний лес". Иллюминация будет включаться в штатном режиме вместе с остальным уличным освещением, ориентировочно, около 17:00, а выключаться в 08:30.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.