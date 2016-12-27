16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На пл. Куйбышева будет установлен 5-метровый светодиодный мяч В 2017 году на дорожные работы в Самаре планируется направить 3,5 млрд рублей В период новогодних каникул в Самаре продолжится вывоз снега Владимир Бирюков: "Водопотребление в Самаре ежегодно падает на 3-5%" Тариф на тепловую энергию в 2017 году вырастет на 4,3%

ЖКХ и благоустройство Общество

На пл. Куйбышева будет установлен 5-метровый светодиодный мяч

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 123
Версия для печати

В Самаре завершаются работы по подготовке к новогодним и рождественским праздникам площади им. В.В.Куйбышева, которая традиционно служит центральной площадкой праздничных мероприятий.

Фото: Андрей Савельев

27 декабря была включена праздничная иллюминация на главной городской елке. На ней были смонтированы 28 световых панно "Свеча" и более 1 км световых гирлянд. Высота искусственного новогоднего "дерева", закупленного в прошлом году, составляет 22,5 м, вес конструкции - 3600 кг. Елка украшена 600 новогодними шарами.

Также на площади включено световое панно "Самара". Светодиодной подсветкой обеспечены ледовые скульптуры, работа над которыми завершилась 25 декабря. Изо льда изготовлены монумент "Ракета-носитель "Союз", крепость "Шипка", стела "Ладья", монумент "Крылья".

Наступающий Год экологии в Российской Федерации символизирует ледовая композиция "Капля" с пейзажем внутри, а одной из основных скульптур стал ледовый макет стадиона "Самара Арена", строящегося в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встречать посетителей будут главные новогодние персонажи изо льда - композиция "Дед Мороз и Снегурочка", также в традиционном городке ледовых скульптур разместился ледяной трон. Впервые на площади имени Куйбышева будет установлена светодиодная конструкция в виде мяча высотой более 5 м. Работы планируется выполнить 30 декабря.

Работы по созданию городка велись санкт-петербургскими мастерами одной из крупнейших специализированных российских компаний по созданию ледовых скульптур, членами Союза художников России, выпускниками скульптурного факультета знаменитой художественной Академии имени Штиглица. В работе использовались 20 т привозного льда из уральских озер. Там условия более подходящие, чтобы намерзал более толстый, чистый и прозрачный лед.

Прилегающая к пл. Куйбышева территория украшена и другими световыми фигурами. В ближайшие дни вдоль ул. Чапаевской появятся шесть световых композиций "Снежинка" и композиция "Зимний лес". Иллюминация будет включаться в штатном режиме вместе с остальным уличным освещением, ориентировочно, около 17:00, а выключаться в 08:30.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

Транспортно-пересадочный узел
Благоустроенный сквер
Всего проголосовало: 3270
архив опросов

А вы почувствовали, что на улицах стало безопаснее?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

Иван Шигонский 15 ноября 2016 19:04 Детскую площадку в Шигонах не дали уничтожить

Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина

Татьяна Бучина 03 ноября 2016 17:24 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.

Фото на сайте

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Мэрия Самары проверила ход работ по реконструкции бульвара по ул. Стара-Загора

Мэрия Самары проверила ход работ по реконструкции бульвара по ул. Стара-Загора

Жители Федоровки 10 лет борются за коммуникации к своим участкам

Жители Федоровки 10 лет борются за коммуникации к своим участкам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1