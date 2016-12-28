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ДТП Происшествия

В Сызрани при столкновении "десятки" и Lada Priora пострадала пассажирка

СЫЗРАНЬ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 27 декабря, в 19:50, на ул. Песочной 33-летний водитель "десятки", ехавший со стороны ул. Монастырской в направлении ул. Комарова, по версии полиции, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В результате аварии травмы получила 27-летняя пассажирка Lada Priora.

Мужчина, управлявший "десяткой", отказался проходить медосвидетельствование. Второй водитель был трезв.

По факту случившегося ведется проверка.

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Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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