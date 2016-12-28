В Сызрани при столкновении "десятки" и Lada Priora пострадала пассажирка

В Сызрани 27 декабря, в 19:50, на ул. Песочной 33-летний водитель "десятки", ехавший со стороны ул. Монастырской в направлении ул. Комарова, по версии полиции, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии травмы получила 27-летняя пассажирка Lada Priora.
Мужчина, управлявший "десяткой", отказался проходить медосвидетельствование. Второй водитель был трезв.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.