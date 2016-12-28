В Сызрани при столкновении "десятки" и Lada Priora пострадала пассажирка

В Сызрани 27 декабря, в 19:50, на ул. Песочной 33-летний водитель "десятки", ехавший со стороны ул. Монастырской в направлении ул. Комарова, по версии полиции, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии травмы получила 27-летняя пассажирка Lada Priora. Мужчина, управлявший "десяткой", отказался проходить медосвидетельствование. Второй водитель был трезв. По факту случившегося ведется проверка.