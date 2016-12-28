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Счетная палата выявила нарушения при предоставлении субсидий частным детским садам

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила использование средств областного бюджета, предоставленных министерству образования и науки на финансовое обеспечение частных дошкольных образовательных организаций.

В результате было установлено, что министерство допускало многочисленные нарушения при предоставлении субсидий частным детсадам.

В частности, 167 млн рублей было выделено коммерческим организациям на возмещение затрат, не связанных с реализацией образовательной программы. Средства в размере 89 млн рублей предоставлялись в виде аванса, хотя необходимо было компенсировать уже понесенные затраты.

Избыточный объем субсидий на зарплату персонала частных детсадов согласно аудиту Счетной палаты составил 31,2 млн рублей, на питание воспитанников — 30,8 млн рублей.

Частными детсадами в целях подтверждения затрат были представлены в министерство недостоверные документы на общую сумму более 10 млн рублей. Кроме того, ведомство возмещало расходы на приобретения товарно-материальных ценностей в объемах, значительно превышающих реальные потребности частных детсадов, и по ценам, явно превышающим среднерыночные цены на аналогичные товары.

Коммерческие образовательные учреждения, в свою очередь, бесконтрольно списывали материальные ценности до истечения срока полезного использования, а зачастую и сразу после приобретения.

По итогам контрольного мероприятия представление Счетной палаты внесено в министерство образования и науки Самарской области.

Информация о результатах проверки направлена в министерство управления финансами Самарской области, в прокуратуру Самарской области, главе Самары, в Государственную инспекцию труда, в управление Роспотребнадзора и в УФНС по Самарской области.

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