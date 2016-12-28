Самарцу дали реальный срок за письма в ФСБ о якобы готовящихся терактах

Самарец отправился в колонию за то, что на протяжении 2016 г. несколько раз писал на официальный сайт ФСБ России о том, что на территории города готовятся теракты.

Спецслужба вычислила, кто является владельцем почтового ящика, с которого идет "террористический спам", и привлекла его к ответственности.

24-летнего Илью Миронова в 2016 г. уже наказывали за ложное сообщение о терактах. 12 мая Самарский районный суд приговорил его к 180 часам исправительных работ. Но 28 и 31 июля он прислал еще по письму. Туда же — на сайт ФСБ России.

11 августа во время обыска у него изъяли компьютер, с которого рассылались сообщения и 0,27 г спайса.

По данным источника в правоохранительных органах, в ФСБ парень писал, будучи под действием наркотиков.

В отношении Ильи Миронова возбудили новое дело — на сей раз по двум статьям: 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и 228 "Незаконное хранение наркотиков", за что в декабре Самарский районный суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима. Это решение устояло в апелляционной инстанции.