Самарцу дали реальный срок за письма в ФСБ о якобы готовящихся терактах

Самарец отправился в колонию за то, что на протяжении 2016 г. несколько раз писал на официальный сайт ФСБ России о том, что на территории города готовятся теракты.
Спецслужба вычислила, кто является владельцем почтового ящика, с которого идет "террористический спам", и привлекла его к ответственности.
24-летнего Илью Миронова в 2016 г. уже наказывали за ложное сообщение о терактах. 12 мая Самарский районный суд приговорил его к 180 часам исправительных работ. Но 28 и 31 июля он прислал еще по письму. Туда же — на сайт ФСБ России.
11 августа во время обыска у него изъяли компьютер, с которого рассылались сообщения и 0,27 г спайса.
По данным источника в правоохранительных органах, в ФСБ парень писал, будучи под действием наркотиков.
В отношении Ильи Миронова возбудили новое дело — на сей раз по двум статьям: 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и 228 "Незаконное хранение наркотиков", за что в декабре Самарский районный суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима. Это решение устояло в апелляционной инстанции.
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Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев