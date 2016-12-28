СГЭУ вошел в топ-10 рейтинга востребованности вузов России

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) занял шестое место в Рейтинге востребованности вузов в РФ — 2016 среди вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция).

Рейтинг составляется МИА "Россия сегодня" (проект "Социальный навигатор") с целью формирования представлений о высшем образовании как личном ресурсе гражданина и ресурсе развития территории.

СГЭУ — единственный региональный вуз, вошедший в десятку лидеров среди вузов сферы управления. Всего было исследовано 53 вуза этой сферы. В целом в рейтинге принимали участие 446 высших учебных заведений из 82 регионов.

Вот показатели СГЭУ по характеристикам, учтенным при составлении рейтинга:

доля выпускников, получивших направление на работу" — 98,1%;

доля средств в бюджете вуза от научных исследований" — 10,5%;

индекс цитирования трудов сотрудников организации" — 12.

С рейтингом востребованности вузов в РФ — 2016 можно познакомиться здесь.