СГЭУ вошел в топ-10 рейтинга востребованности вузов России

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) занял шестое место в Рейтинге востребованности вузов в РФ — 2016 среди вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция).
Рейтинг составляется МИА "Россия сегодня" (проект "Социальный навигатор") с целью формирования представлений о высшем образовании как личном ресурсе гражданина и ресурсе развития территории.
СГЭУ — единственный региональный вуз, вошедший в десятку лидеров среди вузов сферы управления. Всего было исследовано 53 вуза этой сферы. В целом в рейтинге принимали участие 446 высших учебных заведений из 82 регионов.
Вот показатели СГЭУ по характеристикам, учтенным при составлении рейтинга:
- доля выпускников, получивших направление на работу" — 98,1%;
- доля средств в бюджете вуза от научных исследований" — 10,5%;
- индекс цитирования трудов сотрудников организации" — 12.
С рейтингом востребованности вузов в РФ — 2016 можно познакомиться здесь.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...