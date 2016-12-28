В связи с ростом заболеваемости ОРВИ региональным органам управления образованием рекомендовано продлить зимние школьные каникулы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Школьные каникулы предполагается начать не позднее 29 декабря, а решение об их завершении будет принято совместно с Роспотребнадзором в конце первой декады января.
"Вполне возможно, что в связи и с погодными условиями, и с эпидситуацией мы на несколько дней увеличим продолжительность каникулярного времени", — сообщил министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв.
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ самарским школьникам могут продлить каникулы
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ региональным органам управления образованием рекомендовано продлить зимние школьные каникулы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...