В связи с ростом заболеваемости ОРВИ самарским школьникам могут продлить каникулы

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ региональным органам управления образованием рекомендовано продлить зимние школьные каникулы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.



Школьные каникулы предполагается начать не позднее 29 декабря, а решение об их завершении будет принято совместно с Роспотребнадзором в конце первой декады января.



"Вполне возможно, что в связи и с погодными условиями, и с эпидситуацией мы на несколько дней увеличим продолжительность каникулярного времени", — сообщил министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв.